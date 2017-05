Ivana Jordan: Možemo da padnemo 50 puta, ali sutra moramo da ustanemo jači

Novim autorskim singlom “Moj anđele” u elektro-pop stilu, pevačica, tekstopisac i kompozitor Ivana Jordan najavila je povratak na muzičku scenu posle jednogodišnje pauze, ali i drugačiji muzički izraz. Inspirisale su je drage i bliske osobe i poručuje da, uprkos svemu, nije teško pronaći anđela u svakom čoveku.

– Započela sam novu eru u svom stvaralaštu – kaže za “Novosti” Ivana Jordan. – Pesma je vedra i melodična, ali je aranžman druga čiji, obogaćen elektro-pop zvukom u kombinaciji sa akustičnim gitarama, što je prilično neobičan spoj, ali mi se dopada. Odabrala sam sistem da publici predstavim pesmu po pesmu, jer u svakodnevnoj ponudi svega i svačega na muzičkoj sceni nije moguće odjednom promovisati deset numera.

Da li se, u međuvremenu, u vašem emotivnom životu pojavio anđeo?

– Trenutno sam u vedrom raspoloženju i takva energija me nosi. Sin Vuk je jedini anđeo u mom životu, a pored njega, svaki trenutak ispunjava mi muzika. Inspiracija za pesmu “Moj anđele” je nastala iz potrebe da nekome budemo anđeo i da je nama neko anđeo. Koliko god mislili da nam to nije bitno, to je esencija života koja nas vuče napred. Ljubav je beskrajna inspiracija i prožima se kroz svaku pesmu.

Zašto ste se povukli iz medija?

– Sve vreme sam radila, ali sam prepustila drugima da to medijski predstave. Sad sam sve preuzela u svoje ruke i sama organizovala promociju spota. Kad se oslonite na sebe, to ispadne najbolje, mada sam timski igrač i volim da sarađujem. Mnogo je lakše kada imate tim ljudi oko sebe, ali s obzirom na okolnosti u kojima živimo, nema mnogo prostora za “razmaženost” i opuštenost. Morate da budete organizator nastupa, pevač, da imate dovoljno energije da sve to iznesete i da na sceni blistate kako da ste se ceo dan odmarali u spa centru. To izgleda nemoguće, ali nije kada radite posao koji volite. Nadam se da će numera “Moj anđele” inspirisati ljude da jedni drugima budemo anđeli na zemlji i da tragamo za srodnim dušama.

Koliko smo u surovim vremenima sačuvali anđeoske vrline?

– Svakako da okolnosti utiču na čoveka, ali nismo izgubili anđela u sebi. To je individualno, stvar odluke i želje, možda detinjastog sanjarenja koje nas često vuče od realnosti koja nam se ne dopada. To je i šansa da ulepšamo realnost. Ne smemo da dozvolimo da izgubimo sjaj u oku. Ako smo pali, znači da smo tome bili skloni. Možemo da padnemo 50 puta, ali sutra moramo da ustanemo jači. Okolnosti u kojima živimo nude poteškoće i izazove, ali sve je u nama. Ne treba da krivimo druge, već da pronađemo anđela u sebi, jer smo svi donekle ratnici i svetlosti i tame.