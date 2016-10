Ivana Jordan iskreno: Razvod je bio najbolje rešenje



Pevačica Ivana Jordan je posle pet godina braka odlučila da se razvede od Dušana Antonijevića.

Iako su prema papirima još uvek zajedno, doskorašnji par živi razdvojeno, a Ivana je za magazina Gloria otvorila dušu.

– Desio nam se sukob karaktera, što je čudno jer se znamo jako dugo, još od detinjstva. Ali, valjda je jedno kad se zabavljaš, kad ti je sve slatko i ima dečju lepotu, a drugo kad ti se dogodi život, kad je bitno da su ljudi karakterno kompatibilni, da teže istim stvarima. Ukoliko nije tako, onda sitnice, ali zaista one najnebitnije, postaju presudne i određuju da li sa nekim možeš da uspostaviš lep odnos ili ne. U tom kontekstu među nama su sukobi bili sve češći, u jednom trenutku to je postalo neprihvatljivo, prevenstveno za Vuka, našeg sina. To je i bio razlog da odlučimo da se raziđemo, kada već nismo uspeli da uspostavimo komunikaciju na način da se dopunjujemo onako kako je to bilo potrebno i njemu i meni – poručila je Ivana.



