Ivan Mihailović: Vojsku sam prošao, mogu da se ženim

Poznati glumac mlađe generacije Ivan Mihailović popularnost je stekao zahvaljujući ulozi Mirka Klisure u hit seriji “Vojna akademija”.

Na premijeri trećeg nastavka istoimenog filma Ivan je govorio o tome kako su se mlade glumačke zvezde snašle u ulogama vojnika iako zapravo nisu imali dodir sa služenjem prave vojske.

– Mi pripadamo generaciji koja nije završila vojni rok, što je mač sa dve oštrice, ali to je neka druga tema. Ali rasli smo na pričama naših očeva i dedova o tome kako im je bilo u vojsci, kako su prijatelje do groba stekli upravo u toj vojsci. To je nešto što mi nismo prošli, ali kroz ovu seriju i kroz tri filmska nastavka prošli smo više vojske nego ovi što su služili civilno – kaže Ivan za “Blic” i dodaje da je produkcija serije glumcima omogućila ozbiljne pripreme.

– Pre snimanja serije i filmova `Vojna akademija` imali smo ozbiljne pripreme na Vojnoj akademiji. Tamo smo spavali, prolazili sve što prolaze pravi kadeti i na taj način ušli u atmosferu, karaktere i situacije koje igramo na filmu. I mislim da smo u tome uspeli – kaže mlada zvezda.

– Glumci su u suštini velika deca, a i većina dečaka se u detinjstvu igrala vojske, policajaca i lopova. Tako sam se ja igrao i uživao.

Kako nakon serije može da se pohvali da je maltene i služio vojni rok ne obazire se na izreku “da muškarac nije muškarac ako nije prošao vojsku”.

– Znam za to, ali evo, ja sam prošao, pa mogu i da se ženim!