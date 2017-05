Ivan Mihailović: Nije mi palo na pamet da zbog serije ‘Vojna akademija’ odslužim vojni rok

Glumac Ivan Mihailović koji se proslavio u ulozi Mirka Klisure u seriji i filmu “Vojna akademija“, kaže da mu nije na kraj pameti da služi vojni rok.

– Nije mi palo na pamet da zbog serije ‘Vojna akademija’ odslužim vojni rok. Mi smo toliko snimali da imam utisak kao da sam bio u vojsci – istakao je on za “Informer”.

Ipak, Mihailović ističe da je potpuno spreman za mobilizaciju, ali i da je uveren da za tim neće biti potrebe:

– Kada bi počeo rat, ja bih bio spreman za šta god treba. Međutim, uveren sam da neće biti ratnog stanja, svi se borimo za mir.

S obzirom na to da ga je uloga Klisure proslavila, Ivan je srećan ako će ga ljudi pamtiti po toj ulozi…

– Ako postoji to pravilo da glumce pamte po prvim ulogama, onda sam srećan što je to u mom slučaju Mirko Klisura. Jako sam to dobro uradio, taj lik nosi jednu plemenitost i dobru energiju i čini da ljudi budu bolji, zadovoljni i lepši – istakao je glumac i otkrio male nagoveštaje onoga šta gledaoce očekuje u narednim epizodama treće sezone serije:

– Gledaoce ‘Akademije’ očekuju velika iznenađenja, ali sa srećnim krajem. Klisura će se svakako oženiti i dobiti dete, ali ne znam u kom delu serijala.