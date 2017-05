Ivan Mihailović: Ne smem da pričam o iznenađenju za Jelisavetinu svadbu

Ivan Mihailović ulogom Roma Mirka Klisure u seriji “Vojna akademija” pokazao je da pripada plejadi mladih talentovanih glumaca. Voleo bi, kako je rekao da se ekipi ove izuzetno gledane serije priključi i njegova kuma Nina Janković, jer je među kadetima gotovo čitava njegova klasa.

U seriji glumite sa vašim klasićima. Tu su Tamara Dragičević, Dragana Dabović, Jelisaveta Orašanin, Bojan Perić. Samo vam nedostaje Nina Janković. Da li je prednost raditi sa klasićima?

– Fali Nina, ali ko zna! Biće još serijala. Raditi s ljudima s kojima si studirao nešto je najdivnije na svetu. To je porodica koju poznaješ u svakom smislu i to mnogo pomaže. Nemamo tu barijeru u startu kao kad nekog tek upoznaš, pa treba da radiš s njim. Deset godina unazad se poznajemo i predivno je sarađivati sa njima.

Da li ste očekivali toliku gledanost, a samim tim i vašu popularnost kao glavnih aktera serije?

– Nisam mnogo očekivao. Kada je počela da se snima serija, tek sam izašao sa Fakulteta dramskih umetnosti i to je bila prva uloga koju sam dobio deset dana po diplomiranju. Kako je krenulo sve to da se razvija i da to što radimo ima smisla, shvatio sam da smo napravili dobar posao.

Nini Janković ste bili kum na venčanju. Bili ste i na svadbi kod Tamare Dragičević, a uskoro se udaje i Jelisaveta Orašanin. Šta ste joj spremili za svadbu?

– To će ostati tajna, iznenađenje. Ne smem da pričam o tome.

S obzirom na to da „Vojna akademija” ima nekoliko serijala i da ste je snimali godinama, da li biste mogli da studirate pravu Vojnu akademiju?

– Toliko sam vremena proveo tamo, da sam na neki način to već diplomirao i tako završio i vojni rok i Vojnu akademiju. Zaista smo shvatili kako sve radi. Ušli smo u sve pore te institucije, koja dobro funkcioniše, baš onako kako je u seriji.

Šta ne biste mogli da podnesete kad je reč o vojsci?

– Ono što vojnički ne bih mogao da podnesem je rat. Mislim da vojska treba da postoji, a ratovi da prestanu. Mnogi su govorili protiv rata, a ratuje se stalno. Hajde da se malo volimo.