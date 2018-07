Iva Štrljić: Volela bih da mi zazvoni telefon, da to bude poziv iz Holivuda i da se dogodi čudo

Glumica Iva Štrljić tvrdi da se za svaku ulogu žestoko borila i da je došlo vreme da i njoj karijera krene uzlaznom putanjom.

Ona kaže da i dalje ima veliku strast prema glumi, kojom se bavi još od srednje škole, i da njeno vreme tek dolazi.

Naime, četrdesetjednogodišnja dramska umetnica uverava da nije kasno da se njena karijera nastavi u Holivudu i da se nada “čarobnom” pozivu.

– Sanjam da mi uloge dolaze lakše nego do sada. Naš posao je takav da se sve svodi na to da li ste rođeni pod srećnom zvezdom… Za svaku ulogu sam morala strašno mnogo da se trudim i ponosna sam na svoju borbenost. Kada bih imala čarobni štapić, volela bih da mi samo zazvoni telefon, da to bude poziv iz Holivuda i da se dogodi čudo. Međutim, ja verujem u čuda i svakodnevno očekujem taj poziv – kaže sa osmehom glumica za “Alo!” i tvrdi da se uvek trudi da bude nasmejana, iako joj često nije do smeha.

– Uvek sam srećna i nasmejana! Smatram da svako treba da razvuče osmeh čim izađe iz kuće, jer će tako prijati ljudima oko sebe. Meni je uvek važno da se moji prijatelji osećaju lepo u mom društvu, jer volim da ih usrećujem – uverava Iva i otkriva da je spremna za nastavak snimanja hit serije “Šifra Despot”.

– Nastavljamo sa snimanjem “Šifre Despot” i radujem se nastavku saradnje sa Radošem Bajićem. On je divan čovek i oduševljena sam njegovom dobrotom, koja se oseća i na setu. Radoš se uvek trudi da zbrine glumca i motiviše ga za rad, što je privilegija – zaključila je Iva.