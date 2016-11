Iskra Brajović rodila devojčicu (foto)

Iskra Brajović porodila se u rano jutros i na svet je donela devojčicu.

Ona se na Instagramu pohvalila fotografijom iz porodilišta. Devojčica je došla na svet u 3 sata i 20 minuta, dugačka je 49 centimetara i teška 2900 grama, i zove se Ines.

Iskra je sredinom maja objavila da će postati majka.

– Bila sam uplašena kada sam shvatila da ćemo postati roditelji, ali kad god bi se javilo osećanje straha, samo bih pomislila na to koliko smo oboje bili tužni kada smo pomislili da nisam trudna. Test sam radila rano, kada zapravo ne može tačno da se dokaže da li je došlo do začeća. Prva tri meseca bila su baš teška, imala sam strahovite mučnine, ali sve mame prolaze kroz to. Sada sledi uživancija – rekla je tada Iskra za magazin “Gloria”.

Iskra potiče iz glumačke i umetničke porodice, i ćerka je legendarnog Voje Brajovića.