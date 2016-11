Isidora odgovorila borcima za prava životinja: Skinite mi se s grbače, ne pada mi na pamet da bacim bunde!

Voditeljka Suzana Mančić našla se na meti Društva za zaštitu životinja koji su je u jutarnjem programu “Pinka” nazvali ubicom. Nakon ove emisije, pokrenula se tema da li je prirodno nositi krzno ubijene životinje i zbog čega to radimo.

Jelena Stevanović iz Društva za zaštitu životinja, rekla je da ne bi trebalo nositi prirodno krzno i da su svi oni koji ga ipak nose ubice životinja.

Ovim povodom oglasila se i književnica Isidora Bjelica.

– Dakle jednom da razjasnimo za svagda, hare krišne braniteljke nutrija i činčila skinite mi se više sa grbače! Ako dobijate silne donacije od zapada da maltretirate ljude po ulicama evo za te pare odmah otkupite bunde koje sam nasledila od bake i prabake i ja ih više neću nositi, u suprotnom ne pada mi na pamet da te prelepe vintidž bunde koje me greju i koje su moje nasledstvo bacim u kontejner ili ne nosim da biste vi bile srećne i da biste punile svoje nevladine džepove novcem tako naglo prosvetljene! Pored toga prestanite da jedete meso i nosite kožne cipele, perjane jakne, budite dosledne, jer ne znam zašto je nutrija ugroženija od jadne svinje, teleta ili pileta? Ako imate svoj krstaški rat za nutrije i glodare, pozdravljam to, kao što pozdravljam svaku akciju koja ne ugrožava drugo biće, ali vodite ga sa kožarskom industrijom i prodavcina krzna, a ne sa nama koje imamo svoje bunde starije od vas samih. Svaki bajati trend koji dođe sa zapada nađe svoju sektašku zamlatu koja misli da ima pravo da maltretira drugu osobu! Pored svih ostalih ludaka imamo i lokalne hare krišne, zastupnike apartnih i izlapelih američkih trendova koje su naprasno pronašle svoju životnu misiju u mlatretiranju ženskih osoba koje nose krzno. Protestujte pred radnjama, oslobodite male nutrije iz zatvora, usvojite činčile i hodajte gole, ali ostavite na miru obične žene koje se u svojim nasleđenim ili starim bundama greju po ovoj depresivnoj zimi i to im čini život malo lepšim – napisala je Isidora i dobila veliku podršku svojih fanova.