Isidora Minić: Od malih nogu sam naučena na surovost života

Glumicu Isidoru Minić nismo imali priliku dugo da vidimo na filmskom platnu jer se nekako u poslednje vreme povukla u pozorište. Ipak od jeseni gledaoci će je gledati u tri serije „Psi laju, vetar nosi”, „Nemanjići” i „Sumnjivo lice”.

– Zaposlena sam u Ateljeu 212 i tu sam u poslednje vreme više bila. Uvek sam razumišljala da su televizija i film prijatno iznenađenje u našoj zemlji. Nažalost, neko vreme me nije bilo, ali će me sada biti u tri serije istovremeno. Neke setove sam završila, a neki me čekaju čitavo leto da snimam – kaže Isidora, koja voli što su joj sve uloge različite.

– Meni je to profesija i ja volim da radim i prihvatam sve što se nudi. „Psi laju, vetar nosi” je nešto specifično i nadam se da će uspeti. To je jedna narodska komedija apsurda, jedan žanr koji nije viđen kod nas. S druge strane, dragi su mi i Nemanjići jer se kod nas retko snima tako nešto jer se retko odvoji novac za takvo snimanje i kostime. Opet, Nušić je klasik u našoj režiji obrađen na jedan specifičan moderan način – ne može Minićeva da se opredeli na kojem snimanju joj je lepše.

Bez obzira što puno radi, Isidora kaže da to ne utiče toliko na njen privatan život i navike.

– Ja sam domaćica i glumica. Ne znam da li je to spojivo, ali kod mene jeste, slobodno vreme posvetim sebi i porodici, tako da uživam u nekim običnim životnim trenucima. Dobro se organizujem jer kada imam malo slobodnog vremena odem u vikendicu gde gajim cveće, okopavam baštu, vadim krompir, berem paradajz.. ako imam više vremena i novaca, onda otputujem – iskrena je glumica koja ne skida osmeh sa lica.

– Znam da je grozno vreme za moj optimizam, ali se trudim da budem okružena ljudima koje volim i koji me vole. Njih nije puno, ali to me čini srećnom, kao i putovanja u kojima mogu da vidim svet.

Isidora kaže da je život kratak za loše stvari i depresiju, zato se trudi da i kada je teško gleda napred.



– Ja sam od malih nogu naučena na surovost života, pa me sve što se sada dešava ne iznenađuje, ovi događaji nisu za mene novost. Znam da je bilo groznih stvari i da može biti gore, ali gledam da se izvučem jer živeti se mora. Život je u neku ruku i lep i čovek ne sme da troši vreme na potonuća i depresije. Mora da traži neku svetlu tačku koja će ga voditi, pa makar to bilo branje cveća na livadi – ističe Isidora, koja kaže da u Srbiji nema glamuroznog života glumaca.