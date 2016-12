Isidora Bjelica: Pametniji ne popušta, nego napušta

Isidora Bjelica uspela je da prebrodi teške bolesti više puta, a potom je zemlju napustila nakon što je bila verbalno napadnuta.

– Divno je što imate ljude koji vas vole, ali javne ličnosti su često na meti psihopata. To su takve strašne reči i takve pretnje, da ja to kada sam čula, mene je to jako potreslo zbog deteta i dete mi je to stvarno teško podnelo. Tada sam shvatila da moram da se izolujem – rekla je Isidora u emisiji ”Premijera vikend specijal”.

Ona smatra da je to bio njen najpametniji potez i otkiva koja je njena omiljena rečenica.

– Moja omiljena rečenica je pametniji ne popušta, nego napušta – rekla je Isidora kroz smeh rekavši da nekada čovek mora da se izoluje od negativne energije.

U trenucima kada je trpela maltretiranje, Isidorina ćerka Vila dobila je alergiju.

– Vila je to teško podnela, dobila je alergiju. Dete koje je preživelo moju bolest, sad joj još treba neka psihopata na leđima. Ipak, ja mislim da nas ovakve situacije dobre. Naučimo nešto što inače ne bismo – objašnjava Bjelica.

Bilo je ružnih reči i velikih pretnji, a Isidora nije želela da otkriva sve detalje ovog nemilog događaja.

– Generalno, to su strašne stvari. Ako te nego vređa na osnovu toga što ti je izvađena materica i jajne ćelije i kaže ti da paziš šta će se desiti tvojoj ćerki. Jasno je da je reč o manijakinji – priča spisateljica.

Ne čita ni novine ni portale, ali tvrdi da sve što se danas dešava u našoj zemlji nije zbog nemaštine, već zbog nedostatka ljubavi.

– Obišla sam ceo svet i ne verujem da nemaština može da uzrokuje da majka ubije sina. Mislim da se radi o ozbiljnom odrođavanju od ljubavi, od Boga i od lepih stvari i onda ulazite u neki pakleni mozak koji može sve – smatra spisateljica, prenosi Pink.