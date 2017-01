Isidora Bjelica ogorčena zbog “izdaja i laži”: Da sam lepo umrla na vreme…

Isidora Bjelica objavila je na Fejsbuku pomalo šokantan status u kome je napisala da joj je žao “iz dubine duše što je uprkos svemu ovoliko izdržala” u borbi sa kancerom.

Ona je napisala da je “trebalo da umre u prolece 2013.” kada joj je, zahvaljujući pomoći njene prijateljice, otkriven kancer na levom jajniku koji je već metastazirao. Iako je prognoza bila da joj je ostalo šest do osam meseci života, Isidora je izdržaala čitave četiri godine, ali je, kako kaže, “očajna”.

– Da sam umrla na vreme ne bih saznala za mnoge izdaje, žalili bi me od srca svi koji su tvrdili da su mi prijatelji, a bilo ih je jako jako mnogo. Ne bih prošla sve teške terapije i jos teže izdaje, obmane i laži, ne bih doživela da me čak optuže da sam izmislila bolest i šta sve već ne, deci bi bilo teško, ali bar im ne bih rasprodala svu imovinu da još malo produžim život i ne bi nesrećni odrastali po bolnicama i gledali me u strašnom stanju, gde se gubi svaki ljudski dignitet – napisala je između ostalog Isidora.

Ona se osvrnula i na to da je zbog bolesti morala da čini stvari za koje misli da ih “niko normalan” ne bi probao.

– Da sam lepo umrla na vreme ne bih doživela da nanosim toliku bol najmilijima i da gledam kako rak ne jede samo mene nego i sve dobro što smo imali u životu. A rak baš ima apetit, jede kao lud sve: romantiku, humor, veselost, novac, sećanja, nadu. A seje strah, bedu i patetiku. Sve na šta naiđe pojede i kad poživiš predugo ne ostane ti baš ništa. Da da se nisam ovoliko borila za život ostala bi bar iluzija o mom životu. Ovako, kad sve iluzije pokopate pre sebe malo šta ostane za pokopati. Da da se nisam borila kao lavica i da sam lepo umrla na vreme, sa stilom, u ranim četrdesetim, ne samo da bih izbegla trideset hemioterapija, nego nikad ne bih znala kako je to jesti kubanske bube i piti čaj oleandera, kao što ne bih prošla agoniju preko trista krajnje opskurnih i sumanutih alternativnih metoda koje sam probala i koje niko normalan ne bi probao – napisala je Isidora.