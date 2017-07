Iščekivanje u porodici Joksimovic: Jovani je svejedno, Željko bi želeo devojčice

Povezane vesti



Muzičar priželjkuje da on i njegova supruga Jovana, koja bi trebalo da se porodi na jesen, dobiju dve devojčice.

Od momenta kad je saznao da će po treći put postati otac i da Jovana nosi blizance, pevač sa ushićenjem svima priča kako bi voleo da dobije ćerke. On iz prvog braka ima ćerku Minu, a s voditeljkom je pre tri godine dobio sina Kostu.

– Još nisu saznali kog su pola bebe, tek sredinom avgusta su zakazali pregled na kojem će to utvrditi. Sa Željkom sam skoro pričao o tome, kaže da Jovana odlično podnosi trudnoću. Njoj je svejedno kog će pola biti bebe, dok mi se Željko poverio da bi on voleo da dobiju devojčice – rekao je pevačev blizak prijatelj.

Za magazin “Hello!” Željko se osvrnuo na nagađanja da su se podvrgli veštačkoj oplodnji.

– Iskreno, to smo i očekivali. Sa prijateljima koji takođe imaju blizance šalili smo se na tu temu, jer svako prvo pita da li je reč o veštačkoj oplodnji. To je neki šablon. Međutim, mi imamo blizance u porodici i ko god je to znao nije se iznenadio.

On je dodao i da ne žure da daju bebama imena

– Ima vremena, kada ih vidimo, znaćemo koje ime kome pripada. Ali svakako da imamo neke favorite.