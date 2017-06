Snežana Dakić-Mikić: Danas ne smemo biti neraspoloženi zbog nečega što je bilo juče

Voditeljka i autorka „life-style“ emisije „Život u trendu“ Snežana Dakić-Mikić nedavno je na poseban način proslavila četrdeset peti rođendan. Sa njom su se, u prijatnom ambijentu jednog restorana na beogradskom Senjaku, veselili suprug Vladimir, kćerka Laura i brojni prijatelji koji su dobili specijalne pozivnice sa kratkom porukom „Živeo život“. U te dve reči se, kaže popularno televizijsko lice, krije naša suština.

– Poslednjih desetak godina rođendane slavim u najužem krugu, ali ovaj je bio drugačiji jer sam ga, hvala bogu, doživela. Zdrava i bez posledica. Iza mene su dramatična jesen i zima, budući da sam se zbog disekcije vratne arterije našla u životnoj opasnosti. Mnogo sam brinula i bila veoma tužna. Ali sve se, na sreću, dobro završilo ovog Božića operacijom u Esenu. Zato sam želela da okupim drage ljude i da se zajedno radujemo životu, ozdravljenju, ljubavi i prijateljstvu.

U prvim satima 19. marta porukom su joj prvo čestitale prijateljice Mira Bogdanović i Marijana Mateus, a ujutru suprug i kćerka.

– Laura obično insistira da ide da mi kupi poklon i jedva sam je ubedila da sam naručila lep prsten kod zlatara, što će biti dar od nje i tate. Prvo se bunila jer je htela da priredi iznenađenje, ali nekako smo se nagodile. Ona, inače, čuva džeparac i voli da kupuje poklone svojim novcem – kaže voditeljka, kojoj će ovo slavlje ostati u posebnom sećanju s obzirom na ozbiljne zdravstvene probleme s kojima se nedavno suočila.

– Želela sam da bude veselo, da tu budu svi koje volim i koji me razumeju i prihvataju sa svim mojim slabostima i vrlinama. Sada mogu da kažem da sam pravi “survajver”. Preživela sam, i idem dalje. Bili su tu i Laurina bebisiterka Sonja, moji brat i snaja, kao i čivava Pupi. Uz moju mamu, Laura i Pupi bili su mi najveća uteha, radost i nada u trenucima neizvesnosti i strepnje.

Profesor Rene Šapot sa klinike “Alfred Krup Krankenhaus” nije mogao da dođe, ali Snežani je izuzetno drago što se slavlju pridružio doktor Marko Ercegovac sa suprugom Sofijom. On je s njom delio najdramatičnije dane na urgentnoj neurologiji kada je u oktobru osetila prve simptome.

– Doktora Ercegovca zvala sam svaki put kad bih se uplašila zbog nekih neobičnih promena. Zahvalnost dugujem i ličnom konzilijumu, kako u šali kažem, koji mi je pomogao da ispitam i ostale krvne sudove. Kardiolog Dragan Simić video me je u najtužnijem izdanju, a vaskularni hirurg Dragan Marković i angiolog Dragan Vasić su mi, posle ultrazvučnih pregleda na Kliničkom centru, donosili prve dobre vesti da se protok krvi postepeno uspostavljao. Hvala i timu bolnice “Bel medik” na brizi i preporukama, neurologu Anki Mitrašinović, koja me je prva pregledala i postavila tačnu dijagnozu, što nam je donelo olakšanje da nije reč o trombu, kao i doktoru Predragu Popovu koji me je šokirao posle hitnog skenera na „Dedinju“, rekavši da sam imala veliku sreću što se nisam šlogirala. Profesor Đorđe Radak iz iste bolnice doneo je ključne zaključke na početku i na kraju problema. Velika podrška bio je i profesor doktor Miodrag Jeftić koji mi je preporučio jednog od najvećih svetskih stručnjaka za radioneurologiju.

Srećom, sve se dobro završilo, a šarmantna voditeljka brzo se vratila poslu, ovog puta rešena da povuče ručnu i živi mirnije. Opušteno je bilo i na proslavi njenog rođendana, gde se za dobru atmosferu postarao di-džej koji je puštao najveće pop i disko hitove. Čuvenu pesmu Glorije Gejnor “I will survive” Snežana je posvetila svojim drugaricama, suprugu Vladimiru bili su namenjeni stihovi “Hvala ti za sve i kad sam tužna i kad sam srećna“, dok je mala Laura izabrala “Malu plavu” Kikija Lesendrića. Tortu, koja se uklopila sa haljinom slavljenice napravljenom u antičkom stilu, zajedno su sekli uz disko evegrin simboličnog naziva „Staying alive”, specijalne svetlosne efekte i balone.

– Svakog dana sebi i najbližima poželim da smo živi i zdravi, da se volimo i razumemo. Zahvalna sam na svim ljudima koje mi je život poklonio, na uspehu u poslu i blagostanju kojim sam okružena, na divnoj porodici i divnom partneru koga sam imala sreće da sretnem. Posle svega postala sam emotivnija, valjda zato što u tako ekstremnim situacijama padnu sve ograde koje neprestano podižemo da bismo se zaštitili od udaraca iz okoline. Samim tim se okrećemo dobroti i život posmatramo suštinski – kaže zaštitno lice kultne emisije „Život u trendu“ i osvrće se na reči čuvene psihoterapeutkinje Lujze Hej koja smatra da su ozlojeđenost, osećanje krivice i strah srž svih problema, pa i najtežih bolesti, i da sve one nastaju zbog nemogućnosti praštanja.

– Zato je za ozdravljenje najvažnije oprostiti, i to onoj osobi za koju vam se čini da je to najteže učiniti. Makar to bili i mi sami. Poželela sam još da budem dobra majka, da me kćerka voli i sluša, da imam harmonične partnerske odnose i da se manje sekiram zbog svega. Moramo da naučimo da volimo i prihvatimo sebe, ali i da biramo misli. Ne dopustimo da danas budemo neraspoloženi zbog nečega što je bilo juče.

