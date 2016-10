Pola sata sa: Suzana Perić



Učestvujete na predstojećem “Serbia fashion week” nedelji mode u Novom Sadu. Zašto je zanimanje modnog kreatora najlepši posao na svetu?

– Zato što to nije u pravom smislu samo posao, to je i zadovoljstvo. Zato što je to umetnost. Zato što je to san svake žene da se svaki dan živi u ženskom carstvu u kojem može da realizuje svaku svoju želju i ideju.

Dozvoljava li sebi danas svako da se ovenča tim zvanjem?

– Da, nažalost mnogi sebe nazivaju kreatorima i stavljaju svoj potpis, ne srameći se što nemaju ni obrazovanje ni iskustvo. Svedoci smo da su se mnogi pojavili na modnoj sceni i posle jedne, eventualno dve revije, nestali. Ipak, kvalitet uvek pobeđuje i to je moja vodilja. Dobar ukus ili stil ne daje nikakvo pravo da sebe zovete modnim kreatorom, a da ne govorimo o tome da se danas parama može kupiti bilo koje zvanje, pa i zvanje dizajnera. A to je jako tužno.

Jeste li kreativniji kada patite ili kada ste srećni u ljubavi?

– Trudim se da održim balans u kreativnosti i u jednom i u drugom slučaju. Drugarice kažu da sam kreativnija kada sam sama, sa čime se donekle slažem, jer sam tada usmerena samo na posao. Ipak, u pitanju su nijase. Kreativnost je moj život.

Da li je za vas šoping lekovit?

– Čudno, ali nije. Kada bih mogla, svaki dan bih sebi napravila nešto novo i nosila samo moje stvari. Ali nikada se nema toliko vremena, moj atelje je uvek prebukiran klijentima, a oni su na prvom mestu.

U čemu se najbolje zavodi muškarac?

– Sa velikim osmehom i koznim pantalonama, recimo bela široka kosulja, malo muškog kroja i pogled koji razoruža svakog muškarca. I dobrom pričom koju stičete obrazovanjem. Ako nemate šta da kažete neće vam pomoći ni najskuplja haljina na svetu da zadržite pažnju muškarca.

Čipka ili koža, čemu vi dajete prioritet ove jeseni?

– I jednom i drugom. Recimo, čipka dole, koža gore.

Za šta je moda najbolje sredstvo?

– Za smirenje, za opuštanje i za uživanje. Ne postoji čovek, niti žena koja ne voli da izgleda lepo.



Jesu li vam draže makaze ili konac i igla?

– Krenula bih od makaza, jer od njih sve počinje.

Koji materijal najbolje opisuje vaše trenutno raspoloženje?

– Pliš. Mekano, prilagodljivo, sofisticirano, nežno, toplo.

Kojom bojom biste opisali svoju ljubav prema Tifani?

– Crvena, jarko crvena.



Da se kćerka pita, koja bi bila in haljina ove sezone?

– Crnoljubičasta, bez rukava, uska. Tifani i te kako ima ukusa i prepozna šta ce biti in. Treba se osloniti na mišljenje generacija koje dolaze.

Koji vam je omiljeni citat o modi?

– “Ja ne pravim modu, ja sam moda” od Koko Šanel. Moja omiljena kreatorka svih vremena.