Pola sata sa: Nataša Miljković



Imate li neki ritual kojim započinjete dan?

– Odavno nemam vremena za rituale, samo rutina.

Da li je budilniku teže da probudi đaka prvaka ili njegovu mamu?

– Moj prvak je moj budilnik. Prirodni.

Zasladite li radije gorak dan čašom dobrog vina ili tablom najslađe čokolade?

– Ne jedem slatko, dakle, radije vino.

Čime se brani studiozan odnos prema novinarstvu u eri rijaliti-programa?



– Otporom i inatom u društvu ljudi naoružanih istim oružjem.

Možete li sebe da zamislite u nekoj drugoj profesiji?

– Mogu, moram, sve češće zamišljam, što mi veoma teško pada.

Čime gasite strah od neizvesnog?

– Razgovorom sa najbližima, male lekovite seanse posle koje poverujem da će sve biti u redu.

Uhvatite li nekada sebe da se trudite da ispravljate “krivu Drinu”?

– Uhvatim sebe kako jedina vidim da je Drina zapravo kriva.

Verujete li da je pravda uvek dostižna?

– Neka kosmička možda.

Šta smatrate svojom najvećom manom?

– Ima ih više, ne bih ih ređala po veličini. Sve su mi podjednako drage.

A vrlinom?

– Isto tako.

Šta vas najlakše razbesni?

– Nisam taj besni tip.

A nasmeje?

– Svemu dajem šansu da me nasmeje. Recimo da je Lazar šampion u tome.

Najteže pitanje koje ste u životu nekome uputili?

– Pamtim odgovore, a bilo je onih posle kojih nisam više bila ista.



Čemu se i danas radujete kao malo dete?

– Mom Rimu.

Koji vam je omiljeni vic o plavušama?

– Ja sam plavuša koja zaboravlja viceve.

U čemu vam nema ravne?

– U nesposobnosti da nađem odgovor na ovo pitanje.

Jeste li romantični?

– Ima takvih dana.

Da li je ljubav opojna ili lekovita?

– Prvo opojna, onda lekovita. A kasnije, često ubitačna.

Čime se najočiglednije dokazuje to osećanje?

– Životom.

Koji vam je najlepši stih o ljubavi?

– Uvek mi je teško kada od onoga što volim treba da izaberem šta volim najviše, ali, pošto sam malopre čula Arsena, neka to bude ovo: “Sad su jasni moji puti, ti me ljubiš, čega da se bojim? Sad u meni više ima, ti me hrabriš, ti me činiš boljim”.