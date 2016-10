Nina Seničar: U Holivudu niko nije predodređen za uspeh, svako mora da zasuče rukave i zasluži ga

Novosadska lepotica Nina Seničar strpljivo krči svoj holivudski put, koji ju je igrom sudbine ove godine po drugi put doveo u Beograd. Sjajan period na profesionalnom planu atraktivna tridesetogodišnjakinja zaokružiće povratkom na televiziju u ulozi voditeljke u kvizu koji trenutno snima za “Radio-televiziju Srbije”. Najveću podršku, kako na profesionalnom tako i na privatnom planu, pruža joj dečko, glumac Džejms Elis, sa kojim je godinu i po dana u skladnoj emotivnoj vezi. Ovog leta par je prvi put zajedno boravio u Srbiji, koja je na Nininog tamnoputog izabranika ostavila upečatljiv utisak. U pauzama višečasovnih snimanja kojima je trenutno okupirana zanosna Novosađanka pozirala je u odevnim kombinacijama koje ističu njene fizičke adute i odvažnost.

Koliko pažnje posvećujete modi i modnim trendovima?

– Nisam baš nešto luda za modom, niti je pomno pratim. Moda je zabavna, ali ne i neophodna. Nosim ono što mi se sviđa, kad mi se sviđa, a definitivno ne pratim trendove. Možda zato što ne cenim ljude koji u poslednje vreme diktiraju te trendove.

Koje odevne komade biste izdvojili kao must have ove sezone?

– Volim jesenje stvari, lagane kapute stavljene onako neobavezno preko ramena, neke dobre čizme i miris pečenog kestenja na ulici. Jesen mi baš nedostaje u Los Anđelesu, pa uživam u njoj sada kada sam u Srbiji.

Ovaj modni editorijal snimali ste u ambijentu “Beograda na vodi”. Kako vam se dopada novi deo glavnog grada?

– Ja Beograd u stvari tek sada otkrivam. Ove godine sam zbog poslovnih obaveza provela više vremena u njemu nego ikada u životu i imala sam mogućnost da malo bolje upoznam ovaj čudesni grad. Volim ga zato što je živ i pun energije, zato što je miks istorije i budućnosti, zato što se u njemu još oseti duh starih boema i vidi ambicija mladih biznismena. Moj omiljeni deo Beograda je upravo oko reke, tako da mi je drago da se ti delovi razvijaju i grade. Lepo je što je kej uređen tako da mogu da vozim rolere od hotela Jugoslavija, preko mosta, skroz do Ade, a videćemo kako će izgledati kada se izgradnja ovog dela završi.

U čuvenom “Linkoln centru” u Njujorku bili ste u ulozi voditelja događaja kompanije Air Serbia povodom otvaranja direktnog leta Beograd-Njujork. Kakvi su vam utisci?

– To je za mene bila jedna velika čast. Događaj je bio na svetskom nivou, u prelepom ambijentu `Linkoln centra`, i sve je prošlo besprekorno. Imala sam priliku da sa ljudima iz celog sveta podelim informacije o našoj zemlji i da s ponosom predstavim novi direktan let za Njujork. Bila je to jedna lepa saradnja, zahvalna sam im na ukazanom poverenju i radujem se novim inicijativama.

U Beogradu snimate američki film sa najvećom produkcijom do sada na ovim prostorima. O kakvom projektu je reč i koliko je vaš glumački zadatak zahtevan?

– Ne mogu mnogo da pričam o tom projektu, ali mogu da kažem da sam presrećna što sam dobila ulogu u tom ostvarenju i što ću imati priliku da radim sa dva fenomenalna glumca. Ono što me čini još srećnijom je što se sve više holivudskih filmova snima kod nas i što sve veće produkcije žele da snimaju u Srbiji zahvaljujući odličnim lokacijama, a pre svega divnim, sposobnim ljudima sa kojima sarađuju kada su ovde. Da mi je neko pre nekoliko godina rekao da ću dolaziti iz Los Anđelesa u Beograd da snimam filmove ne bih mu verovala.

Uporedo snimate još jedan film, “Prokleti pas”, u kojem tumačite glavnu ulogu. Koji lik tumačite i koliko vam je izazovna ta uloga?

– Glumim Aleksandru, devojku koja živi u Americi i dolazi u Srbiju sa momkom da poseti porodicu. Spletom nesrećnih okolnosti nađe se u čudnoj situaciji i tu kreće akcija koja je puna obrta, iznenađenja, a ponekad i komičnih momenata. Upravo završavamo šestu nedelju snimanja pa iako je vrlo naporno, idem svaki dan na posao sa velikim osmehom na licu, jer radim sa neverovatnim timom ljudi. Od režisera, glumaca, producenata, kamermana, do šminke, garderobe, zvuka, rasvete, svi su potpuno predani ovom projektu i radimo kao jedna velika porodica.

Između ostalih, sarađujete i sa Srđanom Todorovićem. Koliko vam znači saradnja sa njim?

– Sa Srđanom ili Žiletom, kako ga ja zovem, već sam radila na jednom filmu pre dve godine, tako da nam ovo nije prvi put da sarađujemo. Od njega čovek može svašta da nauči u toku snimanja, kao i u pauzama. To ćaskanje dok čekamo da nameste kadar je neprocenjivo. Žile je uvek opušten i spreman za šalu. Kada radimo neku tešku scenu i on posle dođe i pohvali me, porastem deset centimetara od sreće.

Prihvatili ste ponudu “Radio-televizije Srbije” da budete voditeljka novog projekta ove kuće. O čemu je reč?

– Radi se o kvizu `Ja volim Srbiju`, koji će se emitovati svake subote uveče na prvom kanalu `Radio-televizije Srboje`. Trudićemo sa da napravimo jednu lepu večernju emisiju uz koju će ljudi moći da se zabave, ali i nešto nauče o našoj lepoj zemlji. U svakoj emisiji imaćemo poznate takmičare – glumce, sportiste, pevače.

Da li vam je nedostajao takav angažman i da li ćete imati sličan voditeljski zadatak kao u Italiji?

– Provela sam osam godina radeći na televiziji u Italiji i iako sam srećna što je moja karijera otišla u smeru glume, ponekad mi nedostaju televizija i voditeljstvo. Zbog ostalih poslovnih angažmana nisam imala nameru da vodim neki program ni u Srbiji ni u Italiji u skorije vreme, ali smo uspeli da sve uklopimo i jako sam srećna zbog toga.

Koliko je imidž važan ili možda čak presudan za karijeru u Americi?

– Mislim da je imidž u Americi važniji kada ste, recimo, pevačica, pa svojim oblačenjem gradite neku sliku o sebi i vašoj muzici. U glumi to nije toliko bitno. Ja na set idem u nečemu udobnom, a na audicijama se oblačim kao što bi se obukao karakter koga glumim. Stajling je bitan tek kada imate neku premijeru ili promociju filma, onda je zabavno birati lepe haljine, cipele i ostalo.

Trenutno ste u Srbiji, kako provodite vreme?

– U Beogradu sam više od mesec dana, ali s obzirom na to da sam puno radila, nisam imala mnogo slobodnog vremena. Ali svaki slobodan trenutak iskoristila sam da vidim drage ljude.

Izjavili ste da ste život u Los Anđelesu u potpunosti posvetili glumi. Koliko ste spremni na odricanja da biste ostvarili holivudski san?

– Morala sam svačega da se odreknem. U Italiji sam ostavila vrlo komotan život, posao, prijatelje, ljubav, sve, i otišla u Ameriku da počnem od nule. To mi je bio drugi put u životu da ostavljam sve i odlazim da jurim neki san, ali, bože moj, i to mi je lakše nego da se posle kajem što nisam probala. Ali ja na to gledam više kao na neku avanturu, želju da na neki način rastem i širim vidike. Teško je, ali sve se može sa mnogo rada i truda, i nikada nije kasno ni za šta.

Kada se u Srbiji spomene Holivud, prve asocijacije su mahom glamur i zvezdani sjaj. Da li je baš sve tako glamurozno i predodređeno za uspeh?

– Holivud kao deo grada nije tako glamurozan, naprotiv, to je verovatno najružniji deo Los Anđelesa, a Holivud kao industrija sastoji se od raznih delova i nisu svi sjajni. Niko nije predodređen za uspeh, svako mora da zasuče rukave i zasluži ga.

Jeste li se u nekom trenurku razočarali i pomislili da odustanete?

– Razočaram se svaki dan, ali nisam nikada pomislila da odustanem. Kako da odustanem od jedine stvari koju volim da radim. Onda nikada ne bih bila srećna. Jedini razlog za odustajanje bio bi trenutak kada bih shvatila da više ne uživam u glumi.

Kako se nosite sa neispunjenim očekivanjima?

– Mislim da je tajna u tome da nemate očekivanja. Ne samo u poslu već i u privatnom životu.

Šta trenutno priželjkujete na profesionalnom planu u Americi?

– Volela bih da dobijem stalnu ulogu u nekoj seriji, jer serija daje priliku da radiš na liku više godina i da ga razvijaš u bezbroj pravaca, dok u filmu imaš jednu priču koja se završi i tu sve prestaje. Do sada sam radila nekoliko serija, ali kao gostujuća uloga, i bila sam blizu stalne role u par navrata, ali verujem da će sve doći u svoje vreme.

Privlači vas i producentski posao?

– Već dve godine radim na svojoj seriji koju sam napisala i kreirala, i san mi je da nju vidim na nekom američkm kanalu.

Poslednjih godinu i po dana u emotivnoj ste vezi sa poznatim glumcem Džejom Elisom. Koliko vam znače njegova podrška i saveti pred odlazak na kasting?

– Mnogo mi znači njegova podrška. Zaista nisam želela da se opet zabavljam sa glumcem i u početku sam bila protiv toga, ali sam se onda uverila kako veza između dva glumca u stvari može da opstane i da sve zavisi od komunikacije i međusobne podrške.

Ovog leta ste zajedno posetili Srbiju. Da li je to bio njegov prvi dolazak i kakvi su mu utisci?

– To biste morali njega da pitate. Prvi put je bio u Srbiji i mislim da su mu se jako svideli ljudi, a i meni je bilo bitno da vidi kakav smo mi neverovatan narod i koliko smo topliji, druželjubiviji i iskreniji od onoga na šta su ljudi navikli u Americi.

Oboje ste izuzetno atraktivni i privlačni, sa statusom javnih ličnosti. Koliko je teško sačuvati odnos i odoleti iskušenjima? Šta je glavni adut u vašoj vezi?

– Ključ je u poverenju i poštovanju. Ja ne trpim ljubomoru i posesivnost, i ako je muškarac dovoljno siguran u sebe da to isprati, onda sve funkcioniše, iako smo zbog prirode našeg posla često razdvojeni.

Koliko daleko u budućnost razmišljate kao par, možete li sebe da zamislite kao gospođu Elis?

– Takve stvari ne planiram, iako sam sigurna da ću imati brak i porodicu, to mi se još čini dalekim.