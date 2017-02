Kristina Radenković sa verenikom osmišljava venčanje i kaže da još nije spremna da se ostvari kao majka

Prvi put posle šest godina pauze, voditeljka “Radio-televizije Srbije” Kristina Radenković proteklog vikenda odigrala je pozorišnu premijeru sa predstavom “Upravnikovanje” i oživela snažne emocije koje su dugo u njoj tinjale. Dodatni naboj i tremu od ponovnog izlaska pred publiku pojačao je osećaj odgovornosti zbog producentskog angažaman, koji je plavokosa glumica i voditeljka prvi put u potpunosti preuzela na sebe. Poučena lošim iskustvom i neuspehom predstave na kojoj je radila prošle godine, tridesetčetvorogodišnja Novosađanka odlučila je da ovog puta stvari uzme u svoje ruke i pobrine se da sa kolegama, Marijanom Mićić, Jovanom Stipić i Miloradom Damjanovićem, uspešno zaigra pred beogradskom publikom. Na početku razgovora za “Hello!” poznato televizijsko lice prenosi svoje utiske posle producentskog debija i nastupa pred pozorišnom publikom, u kojoj se u prvom redu našao i njen verenik, beogradski pravnik Nikola Radojević.

– U pozorištu sam od šesnaeste godine. Znam kako stvari funkcionišu, ali iz ugla producenta perspektiva je potpuno drugačija. Srećom, izgleda da sam od mame nasledila preduzetnički duh i vidim da mi dobro ide. Poprilično sam stroga i zahtevna, pa su me kolege prozvale Despot. Lepo kažu: ‘Daj čoveku malo moći, videćeš kakav je’ – kroz osmeh priča Radenkovićeva.



Uz velike profesionalne izazove, početkom godine Kristina se našla pred još jednom važnom životnom odlukom i sa verenikom započela život pod istim krovom. Da je donela pravu odluku uverila se i za “Dan žena”, kada joj je partner priredio jutarnje iznenađenje.

– Probudila sam se i dočekalo me je ono što najviše volim, kafa i cveće. Nikola je vrlo romantičan i oduševio me je tim gestom. Kasnije je došao i na moju probu u pozorištu i dan mi je prošao zaista lepo – kaže voditeljka, otkrivajući detalje zajedničkog života sa budućim suprugom.

– Prvi put u životu delim prostor sa voljenim muškarcem. Priznajem da je to za mene bilo stresno, plašila sam se da odem iz svog komfora. Oboje smo mislili da će biti napetije, ali to se nije desilo. Imam utisak kao da smo ceo život zajedno. Neverovatno mi je koliko je sve ovo sa nama došlo prirodno. Najveća čar je u tome što znam da je, kada dođem kući, on sada tu i više ne moramo da se dogovaramo kada ćemo se videti.

Skladni par je odluku da zajednički život otpočnu u stanu beogradskog pravnika razmatrao neko vreme, ali su se složili da je to najbolje za sve članove njihovog domaćinstva, koje osim njih čini i njihovo troje ljubimaca. Iako nije krotkog duha, Kristina priznaje da uz svog izabranika uči da se prilagođava.

– Najveći kompromis mi je to što sam napustila svoj stan i došla da živim kod njega, bez ormana koji čekam, a stvari držim u koferima. Nikola me uči da pravim kompromise, kroti me i to mu dobro ide. Uklopili smo se kao da godinama živimo zajedno, što je zaista neverovatno. Svakome želim da mu se tako nešto desi.



Bez ijedne zamerke na izabranikov životni stil, posebno je oduševljena što je Nikola veoma vičan kuhinjskim poslovima, te mu je prepustila kulinarski teren.

– Jedino što bih želela da se promeni je linjanje njegovog ljubimca Radoja, ali to se da rešiti. Dopada mi se Nikolin ukus, ima stila. Iako je tražio moje mišljenje o uređenju stana, zaista nemam šta da mu zamerim, sve je na svom mestu, predivno je uredio dom. Što se vođenja domaćinstva tiče, ja sam mu odmah rekla da ne kuvam, ali da sam zato odlična u spremanju i popravkama po stanu. Dovodim stvari u red, vodim računa o ljubimcima, ali se za varjaču ne hvatam. Iako pokušava da me nauči da kuvam, čak je i slavu nedavno sam pripremio. Ta proslava nam je ujedno bila prilika da sa prijateljima proslavimo početak zajedničkog života – priča buduća gospođa Radojević, koja sa verenikom uveliko pravi planove za venčanje i svadbeno slavlje.

Tačan datum još nisu odredili, ali ono što sa sigurnošću znaju je da će slavlje biti organizovano za veliki broj ljudi. Dok polako ali sigurno prave korak po korak ka bračnom životu, sve je jača želja za potomstvom, u čemu je lepša polovina ove zajednice za sada racionalnija.

– Nikola pravi planove o bebi, ali ja još ne. Spremna sam da se ostvarim u ulozi majke, ali postoji još nekoliko stvari koje pre toga želim da uradim. Kada to završimo, a verujem da će to biti brzo, desiće se i trudnoća.

