Kristina Radenković: Konačno sam shvatila šta mi je zaista potrebno u vezi

Voditeljka popularnog kviza „Slagalica“ i „Jutarnjeg programa“ „Radio-televizije Srbije“ Kristina Radenković poslednja tri meseca proživljava predivnu emotivnu priču, koja joj se potpuno neočekivano dogodila jednog junskog popodneva u njenoj ulici, u beogradskom naselju Zvezdara. Dvadesetdevetogodišnji beogradski pravnik, javni tužilac Nikola Radojević, rodom iz Bijelog Polja, osvojio je srce šarmantne Novosađanke, koja nije ni slutila da će joj odlazak u šetnju sa njenjim ljubimcima tog popodneva doneti ljubav. Simpatična voditeljka za magazin „Hello!“ prvi put govori o novoj romansi, zadovoljno ističući da je za kratko vreme shvatila šta je to što joj je u vezi zaista potrebno. Iako su zajedno nešto više od dva i po meseca, tridesettrogodišnja Novosađanka kaže da prati unutrašnji osećaj, koji je nikada ne vara, a koji joj govori da je Nikola pravi čovek za nju. Na početku razgovora Kristina se osvrnula na njihov prvi susret, otkrivajući priču koja sadrži elemente koji bi odlično poslužili za početne redove scenarija nekog romantičnog holivudskog filma.

Kako je izgledao vaš i Nikolin prvi susret?

– Tog dana ranije sam završila čas francuskog jezika i izvela pse u šetnju. Jedan od njih je bio pušten sa povoca i na povratku kući potrčao je za mačkom, kada ga je udario automobil. Nikola, koji je tragao za svojim ljubimcem koga je izgubio prethodnog dana, naišao je baš u tom trenutku i pritrčao u pomoć. Tada uopšte nije trebalo da bude u Srbiji, a kamoli ispred moje zgrade, ali sudbina je umešala svoje prste i nas dvoje smo se upoznali. Da je neko od nas dvoje samo minut ranije prošao tim putem, do susreta ne bi ni došlo. Volimo da se šalimo da su nas naši ljubimci spojili.

Bio bi to dobar scenario za početak neke romantične filmske priče.

– Moram da priznam da ja uopšte nisam romantična, ali Nikola jeste, veoma, a kako vreme prolazi i meni to postaje nekako blisko.

Da li je to bila ljubav na prvi pogled?

– Pre bih rekla na drugi. Na dan susreta dao mi je vizit-kartu da mu javim ukoliko vidim njegovog pinča koji se bio izgubio. Sutradan sam ga pozvala da vidim da li su ga pronašli, usledio je odlazak na večeru i od tada se više nismo razdvajali.

Čime vas je Nikola osvojio?

– Osvojilo me je to što je toliko normalan, pametan i stabilan, ne mogu to precizno ni da definišem. Mislim da je onaj odozgo rekao: „Više se nećete ovako sresti, daj da vas spojimo“. Jednostavno smo „kliknuli“ i kockice su se složile.

Nikola je mlađi od vas pet godina. Osećate li tu razliku?

– Ni u čemu ne osećam tu razliku, jer se, na prvom mestu, osećam nezrelo za svoje godine, dok je, sa druge strane, on je zreliji i trezveniji u nekim postupcima i situacijama od mene, tako da mi to zaista ne smeta ni na koji način.

Vašu vezu obelodanila je vaša majka na „Fejsbuku“. Da li ste joj to zamerili?

– Mamu je povredio neki članak u novinama i odreagovala je na svoj način.

Kakva je bila vaša reakcija na taj njen gest?

– Nikada ništa nisam krila o svom životu, ni od ljudi, ni od medija. Moja životna parola je „Što na umu, to na drumu“. Tako se i ponašam. Kada mi je rekla šta je uradila, pitala sam je zašto. Odgovorila mi je:„A zašto ne, pogledaj kako ste lepi?“. Onda mi se u roku od dvadeset četiri časa telefon usijao od poziva.

Jeste li se pribojavali Nikoline reakcije na pažnju medija s obzirom na posao kojim se bavi?

– Kada je izašao tekst o nama nismo bili zajedno, bila sam na putu u Italiji sa majkom, ali smo nas dvoje ranije razgovarali o tome. Naravno da, zbog prirode posla koji radi, eksponiranje u medijima nije nešto što je za njega poželjno. Ipak, reakcije ljudi u njegovoj okolini bile se pozitivne, pa nije bilo nikakvih problema, a njegovom šefu je to čak bilo simpatično, tako da smo dobro prošli.

Da li je Nikola upoznao vašu majku?

– Nas dvoje mnogo vremena provodimo zajedno, a ja sam mnogo vezana za moju majku i svakog vikenda odlazim u Novi Sad, pa je i on išao sa mnom i tada su se upoznali. Reakcije su odlične sa obe strane. Nedavno sam i ja upoznala Nikoline roditelje koji su zaista divni.

Plaše li vas brzina i intenzitet kojima se odvija vaš odnos?

– I ranije sam imala nešto što je intenzivno, ali ovo je drugačije. Možda sam sada zrelija, ali ono što Nikola i ja imamo deluje mi prirodno i svakim danom sve je lepše, bolje i jače.

U prethodnoj vezi prošli ste kroz buran period. Koliko ste emotivno bili spremni na vezu sa Nikolom?

– Još od prošle godine potpuno sam spremna za nešto novo. Žao mi je što se po novinama pišu neistine, ali me to više ne zanima. U toj vezi bila sam prilično depresivna, nije me činila srećnom i nešto je moralo da se promeni. Uvek pratim svoj osećaj, koji me očigledno ni ovaj put nije prevario i sada je jasno zbog čega je promena bila neophodna. Shvatila sam šta nije dobro za mene, a šta me ispunjava.

Pre nego što ste ušli u novu vezu, neko vreme uživali ste u statusu singl devojke. Da li vam je to prijalo i pomoglo da sagledate neke stvari?

– Uživala sam u slobodi, kao većina mojih prijateljica, ali veza to nije mnogo promenila. Nisam od onih napornih žena koje zlostavljaju partnere i traže odgovore. Tog popodneva, kada sam upoznala Nikolu, moj život potpuno se promenio, ali ne u smislu da sam se promenila u odnosu prema partneru. Nisam neko ko voli da guši, jer to ne trpim ni kod drugih. Tačno je da mnogo vremena provodimo zajedno, ali to ne radimo prinudno, već prirodno.

Zameraju li vam vaši bliski da ste ih zapostavili?

– Prebacili su mi to nekoliko puta, pa sam obratila pažnju i baš se trudim da to ne radim. Nisam klasična devojka, da se uhvatimo za ruku i da nas dvoje idemo krug po parku. Volim svoje prijatelje i sviđa mi se da provodim vreme sa njima, kao što to volim i kod osobe sa kojom sam. Nikada ne znaš šta život donosi, a prijatelji su ti koji su uz tebe i sa kojima deliš i dobro i zlo.

Nedavno ste se vratili sa prvog zajedničkog putovanja. Kako ste doživeli to iskustvo?

– Nikada nisam išla sa momcima na more, već je to uvek bilo neko moje društvo. Kada me prijatelji pitaju kako nam je bilo, ne znam kako da opišem jer imam osećaj da smo zajedno sto godina, a ne samo nekoliko meseci. Otišli smo na deset dana, misleći da će nam možda biti mnogo, a ispostavilo se da smo poželeli da tamo ostanemo barem još dvadeset. Bili smo u društvu mojih prijatelja, koji su ga odlično prihvatili, sve je bilo krajnje spontano i zaista smo uživali. Moja sestra je bila sa nama. Položio je i taj ispit, tako da sam se osećala predivno, a vodili smo i ljubimce, kao nagradu za to što su nas spojili. Bio je to naš prvi „road-trip“, krenuli smo s namerom da odemo u Trebinje i Mostar, jer nikada nisam bila u tim gradovima. Zaljubili smo se u Mostar koji nas je očarao svojom lepotom, pa smo mu se vratili i u povratku sa Hvara, gde smo uživali u zalascima sunca. Čak sam ih fotografisala, što je Nikolin uticaj i ta njegova romantična crta koja je prešla na mene.

Po povratku sa odmora vratili ste se na male ekrane. Prija li vam „povratak u realnost“?

– Veliki sam radoholik, uživam u poslu, a prošle godine sam prekinula odmor kako bih se vratila na posao, volim adrenalin koji ponovo osećam na televiziji.

