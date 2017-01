Eva Ras: Ljubav i vera životni pokretači

Za razliku od većine poznatih ličnosti, koje s negodovanjem komentarišu učestvovanje poznatih u aktuelnim rijaliti šou-programima, slavna glumica, slikarka i spisateljica Eva Ras kaže da se njoj boravak u “Farmi” toliko dopao da bi rado ponovo boravila na imanju u Lisovićima. Ističe da duguje veliku zahvalnost čelnicima televizije “Pink”, jer su jednoj dami od sedamdeset dve godine dopustili da potpuno slobodno pred kamerama govori u ime svoje generacije. Kada je nedavno od produkcije opet dobila poziv da bude jedan od takmičara na seoskom imanju u Barajevu, Eva se veoma obradovala i poželela ponovo da bude deo ekipe popularnih “farmera”.

– Zaista nisam očekivala da ću dobiti poziv da ponovo uđem u „Farmu“. Da ne pišem ovaj roman kojim sam trenutno opsednuta, otišla bih istog dana kada su me pozvali na imanje u Lisovićima. Ali, ako bih sada prekinula pisanje ovog štiva, trebalo bi mi deset godina da mu se ponovo vratim. Meni je u “Farmi” bilo odlično i boravak na tom imanju godio je mom zdravlju, zato želim opet da odem tamo. Tada nisam predstavljala samo sebe već sve ljude mojih godina potcenjene od društva – priča umetnica koja je nedavno čula divnu vest da jedan američki izdavač želi da njen roman o “Farmi”, koji je objavila 2011. godine, prevede na engleski jezik.

– Velika mi je čast što će se moja knjiga o “Farmi” do septembra pojaviti u Americi. Dok sam boravila u Budimpešti na “Nedelji jevrejske kulture”, gde sam promovisala svoj roman o holokaustu, upoznala sam gospodina Stiva Ričardsa iz Kvinlenda koji je želeo da na engleski jezik prevede tu moju knjigu koja nosi simboličan naziv “Divlji jaganjci”. Potpisali smo ugovor gde sam mu ja ustupila prava prevoda knjige i pride mu kao poklon dala moj roman o “Farmi”. Posle dve nedelje gospodin Ričards mi je poslao imejl i zamolio me da ugovor koji smo potpisali o ustupanju prava za knjigu “Divlji jaganjci” za američko tržište, zamenimo i da mu dopustim da umesto knjige o holokaustu prvo na američko tržište plasira moj roman o “Farmi”. Rekao je da su u Americi veoma popularni rijaliti programi, ali da do sada niko nije napisao literarno štivo na tu temu – sa osmehom priča Eva Ras.

Osim pisanja intrigantnih knjiga koje su joj osnovni izvor prihoda, istaknuta glumica nedavno se istakla ulogom policajke u seriji “Zvezdara” koja se emituje na televiziji “Pink”.

– Dragoslav Lazić, reditelj serije “Zvezdara”, moj je omiljen režiser. Nas dvoje smo vršnjaci, odlično se razumemo i cenimo jedno drugo. Ova uloga policajke u seriji “Zvezdara”, za koju se kasnije ispostavlja da je lažna policajka, podjednako je uzburkala javnost, kao i moja uloga Rozike u seriji “Ljubav na seoski način”, koju je takođe pisao Dragoslav Lazić. Povratne informacije publike govore da su ljudi veoma zavoleli moj lik “žene u plavom”. Veoma sam polaskana jer je Dragoslav imao hrabrosti da baš meni nameni tu ulogu. Inače, realistične serije kao što je “Zvezdara” uvek dobro prolaze kod gledalaca jer se bave svakodnevnim temama i imaju jednostavan humor – priča jedna od glavnih glumica serije “Srećni ljudi” i dodaje da se, iako nije najboljeg zdravlja, ne predaje i još mašta o velikoj filmskoj ulozi na platnu. U trenucima opuštanja osim što piše i slika, rado odlazi u šetnje sa dragim ljudima.

– Moja najbolja prijateljica je Snežana Savić, sa kojom sam se zbližila tokom snimanja serije “Srečni ljudi”. Jako se lepo slažemo i sa njom, kao i sa mojim kumovima, volim da provodim slobodno vreme. Donedavno sam uživala u vožnji biciklom, ali sam osetila da se u poslednje vreme jako zamaram kada okrećem pedale. Pored pisanja, volim da slikam, ali mi je u poslednje vreme i to sve teže. Pre dva meseca ponovo sam slikala moju čuvenu sliku Jefimiju koju sam ukupno uradila dvesta četrnaest puta. Skoro svi naši Srbi koji žive u dijaspori žele da je imaju na zidu svog doma. Ranije sam Jefimuju završavala za pet ili šest dana, a sada sam je jedva naslikala za dvanaest dana, jer oči ne da mi suze, nego iz njih izlaze kapi krvi zbog napora koju ulažem dok stvaram. Moje staračke oči više ne mogu da podnesu moj stil slikanja, koji podrazumeva tanke četkice i precizne poteze. Moraću da menjam tehniku, a čini mi se da mi jedino preostaje da uzmem kofe i ogromne četke pa da njima slikam po platnu. Mislim da su profesori koji me nisu primili na Likovnu akademiju, a videli su da sam darovita mnogo pogrešili. Pošto su znali da sam sa nepunih šesnaest godina pobegla od kuće da bih studirala slikarstvo, oni su me kao vaspitnu meru odbili i vratili kući kod roditelja. Zbog toga sam i upisala glumu. Posle smrti mog supruga, sa četrdeset tri godine počela sam da slikam, i to vrlo uspešno. U Diseldorfu sam imala izložbu dela na kojima sam Direrove slike preradila mojom tehnikom. Nemačka publika je bila zapanjena, a ja nisam uspela da upišem Akademiju za slikarstvo. Uvek sam imala teži put, kao i sada, ali ne posustajem. Iako mi je ukidanjem penzije oteta moja starost, u inat svima želim da živim i da se borim. Zbog terapija koje dobijam zbog teške bolesti, moje telo odbija hranu. Neko vreme gotovo da jedem isključivo kozje mleko i plazma keks. Noću navijam časovnik na svaka dva sata da se probudim kako bih jela. Poštujući taj princip, nisam izgubila kilograme koji su mi neophodni da bih imala snage. To što neki ljudi, poput Maje Volk, javno propagiraju režim ishran koji ih je izlečio opasna je stvar. Kada bih ja posegnula za sirovom hranom kao što radi Majka Volk, ne bih preživela ni dva dana, a kamoli ozdravila. Moja iscrpljena creva to ne bi izdržala. Želim da kažem da bi svaki čovek trebalo da sluša svoj organizam, a ne da bez razmišljanja prihvata savete koji se javno propagiraju. Nedavno sam na nekoj svečanosti srela lekare koji su bili zapanjeni što me vide živu jer sve koje su lečili od moje bolesti odavno su otišli na onaj svet. To govori da ću ja da umrem kad onaj odozgo to bude želeo. Uvek uspevam da iz svih napada izađem kao pobednik – priča poznata glumica i objašnjava zašto je odustala od samoubistva koje je planirala.

– Kada sam saznala da nisam dobila nacionalnu penziju i da sam se obrukala zato što sam uopšte i aplicirala za nju, i kada sam pomislila da sam izgubila porodicu, da sam izgubila zdravlje, da sam ostarila, da nemam šta da tražim na ovom svetu, poželela sam da se ubijem. Ipak, moja vera mi nije dala mira. Pomisao da dignem ruku na sebe veoma se kosila sa judaizmom, mojom verom. Jevrejima je zabranjeno da se ubiju, to je nešto što u jevrejskoj duši ne sme da postoji. Moj deda je bio rabin i potpuno sam vaspitavana u religioznom duhu. Moja vera i podsećanje da sam vernik su me spasli i naterali da se vratim sa Brankovog mosta – iskreno priča Eva Ras, ističući da se ne plaši sudnjeg dana i smrti.

– Ne plašim se smrti. Sada se samo plašim da su moji najmiliji, moj suprug Radomir Stević Ras, moja kćerka Kruna i moji roditelji, otišli negde vrlo daleko. Plašim se da toliko dugo živim na ovom svetu posle njih da ih više neću pronaći, tamo negde. Verujem da su oni na onom svetu toliko napredovali i da će biti jako daleko kada mi pridošlice sa ovog sveta stignemo. Plašim se da ću i tamo biti usamljena i sama kao što sam bez njih ovde sada – dirljivo govori Eva Ras koja posle smrti supruga Rasa nije upoznala muškarca koji bi osvojio njeno srce.

– Moj suprug je bio jedan od onih supružnika koji mi se od prvog trenutka kada me je video pa do momenta njegove smrti neprekidno udvarao i osvajao me. Posle njegove smrti niko sličan se nije pojavio u mom životu. To nije moja zasluga. Udvarajući mi se tokom dvadeset godina našeg braka, moj suprug ostavio je takav trag u mom životu da niko posle njega nije mogao da se meri s njim. Imala sam nešto više od četrdeset godina kada je Ras umro, još sam bila mlada i lepa i mogla sam da imam novog supruga, novu porodicu, decu, sve sam mogla, ali nije bilo prilike. Oni koji su se pojavili posle Rasa u mom životu nisu bili kao on. Bili su smešni. Da biste se ponovo udali, morali biste da sa nekim provedete noć, jer su se vremena promenila i veze se tako prave, preko noći, a ne držanjem za ruke i udvaranjem. Iskreno, nikada nisam želela da se bacim u promet jer sam i dalje volela Rasa i umreću voleći samo njega – kaže na kraju razgovora za “Hello!” čuvena glumica Eva Ras, koja je brojnim ulogama obeležila kinematografiju na našim prostorima.

Piše: Jelena Popović

Foto: Janko Petković

Šminka: Slobodanka Perković, 064 / 800 – 25 – 57

Frizura: Svetlana Bubanja Bucka, tel: 063 / 775 – 71 – 67

Mesto slikanja: „Lipov lad“, Bulevar kralja Aleksandra 270, tel: 011 / 240 – 34 – 41