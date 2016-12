Danijela Buzurović: Sve se drastično promenilo od kako sam rodila kćerku

Voditeljka “Prve” televizije Danijela Buzurović pre šest meseci postala je majka devojčice Klare, koja joj je donela neizmernu radost i novu životnu energiju. Atraktivna plavuša zajedno sa suprugom, glumcem i voditeljem Stefanom, i njihovim trogodišnjim sinom Nestorom prilagodila je sve u njihovom domu najmlađem članu porodice. Uz sreću koju joj je donelo rođenje još jednog deteta, Danijela priznaje da su došle i mnogobrojne obaveze koje su dobro poznate svim roditeljima dvoje male dece, pa je višesatni san za nju trenutno najveći luksuz. Poznata majka tvrdi da je naročito ponosna na to što njen sin nije ljubomoran na mlađu sestru, već je pažljivo čuva, a u prvom intervjuu za magazin “Hello!” posle rođenja Klare otkrila nam je da, uprkos umoru, ona i njen suprug ne zapostavljaju romantiku u braku.

Koliko se promenio život od kada ste dobili kćerku?

– Rođenje Klare donelo je ogromnu radost i osećaj kompletne sreće, jer sam sada majka i devojčice i dečaka. Konkretna, svakodnevna promena je u tome što smo suprug i ja od njenog rođenja stalno neispavani. Naša deca spavaju u različitim intervalima, tako da je premor naše hronično osećanje.

Da li vam je sada sa dvoje dece sve napornije?

– Sve se drastično promenilo. Svako ko kaže da nema velike razlike između jednog i dvoje dece ne govori istinu. Razlika je ogromna i veoma je naporno. Moj savet roditeljima koji planiraju drugo dete je da naprave razliku od najmanje četiri godine. Mi smo malo požurili, pa je Nestor stariji od Klare dve godine i osam meseci. Bilo bi nam mnogo lakše da smo se za drugu bebu odlučili nešto kasnije.

Kako je Nestor prihvatio sestru?

– Na našu veliku sreću – odlično, ali mi smo vrlo pažljivo pristupili celom tom procesu. Sa mnogo strana su nam davali savete i ispostavilo se da su bili ispravni. Od samog početka Nestoru smo ukazivali podjednaku pažnju, pa se nijednog trenutka nije osećao zapostavljenim, što je jako važno. To je i moj savet majkama koje rađaju drugo dete. Nijednog trenutka ne smeju da dozvole da se njihovo starije dete oseti manje bitnim, i treba da budu eksplicitniji u pokazivanju ljubavi nego pre rođenja bebe. Nestor je u početku malo negodovao jer smo Klaru smestili u njegov krevetac, ali to je trajalo svega dva dana. Kasnije je počeo da se oseća jako bitnim, jer smo ga stavili da spava sa nama. Sada voli da učestvuje u svim poslovima oko bebe, pa tako nijedno njeno presvlačenje ne može da prođe bez njega. On mi obavezno dodaje kremu i pelenu, koju na kraju i zalepi. Kada mu kažem da Klara spava, odmah počinje da šapuće. Čak i ako se meni desi da nešto kažem malo glasnije, odmah me opominje.

Da li je isto biti majka devojčice i dečaka?

– Ne volim da pametujem pre vremena jer je Klara još mala. Ono što često kažem, pa me neke majke popreko pogledaju, jeste da sam sigurna da ljubav prema detetu raste kako raste dete. Svaka majka mnogo voli svoje dete od trenutka kada se ono rodi, ali ta ljubav postaje svakim danom jača. Tako, Klara i ja još stvaramo naš odnos. Sećam se trenutka kada je Nestor prvi put rekao “mama” ili kada me je prvi put zagrlio. To su momenti kada sam plakala od sreće. Sa Klarom još čekamo da se to dogodi, ali za sada vrlo lepo funkcionišemo.

Kakav je Stefan kao otac?

– On mi je zabranio da govorim da je najbolji tata na svetu, pa to sada neću reći. Ali, moram da naglasim da je svakoj ženi svaka pomoć dragocena I da bi sve tate ovog sveta trebalo da budu toga svesne. Ima mnogo divnih očeva, ali ima i onih koji to nisu. Što se tiče Stefana, on je potpuno svestan napora koji postoji kod podizanja dece i zato u tome učestvuje sa mnom, što bi se reklo – barabar.

Koliko se vaš odnos promenio od kada je porodica dobila još jednog člana?

– Promenio se u tome što sada manje imamo šanse da pogledamo film ili nešto drugo uradimo zajedno kada deca legnu da spavaju, jer nikada ne spavaju u isto vreme. Ako se to i dogodi, onda smo mi u tom trenutku na izmaku snage. Mnogi naši zajednički momenti trenutno su nam oduzeti, u velikoj meri, ali ne i potpuno. Voleli bismo da imamo više vremena samo za sebe, ali nadamo se da će se deca uskoro uskladiti, pa da će doći i do toga.

Vas dvoje ste imali običaj da jedno drugome priređujete romantična iznenađenja, ima li sada prostora za to u vašem braku?

– Trenutno smo na pauzi. Sada nam je najveće iznenađenje kada neko od nas dvoje zaspi, a ovom drugom ostavi da nahrani bebu. Mislim da u braku u kome postoje ljubav, međusobno razumevanje i slaganje, iznenađenja nisu neophodna da bi se odnos učinio interesantnijim. Važno je da uživamo kada smo zajedno i da se često zajedno smejemo. Trudimo se da ne zaboravimo jedno na drugo, a ako se i dogodi da se međusobno malo zapostavimo, odmah se trgnemo i uradimo nešto za sebe.

Jeste li i pre udaje znali da će Stefan biti dobar otac i suprug?

– Jesam i zato sam se udala za njega posle samo dvadeset tri dana veze. Odmah sam rekla sebi da će biti super tata, što možda zvuči suludo, ali je tako. Jednostavno, videla sam kako se odnosi prema njegovoj porodici i prijateljima, i znala sam da će se tako odnositi i prema meni i našoj deci. Kada prođe zaljubljenost, svaki partner se odnosi prema drugome onako kakvi su odnosi u njegovoj porodici, jer je tako naučio.

Koliko se Nestor i Klara međusobno razlikuju?

– Osim što su muško i žensko, za sada ni po karakteru nemaju nijednu dodirnu tačku. Potpuno su različiti, pa sve što sam naučila sa njim, sa njom mi ništa ne znači. Tek sada shvatam majke koje su mi pričale da svaka beba ima drugačiji karakter. To je velika istina. Nestor je, recimo, spavao od prvog dana, dok Klara do sada nije spojila više od četiri sata, a i sve druge navike potpuno su im suprotne. Volimo da kažemo da je jedina sličnost između njih to što na određenim fotograijama iz određenog ugla, pomalo liče.

Imate li više vremena za sebe od kada je Nestor krenuo u vrtić?

– Nestor je počeo da ide u vrtić ove jeseni i odlično se snašao, ali meni to vreme vrlo brzo prođe. Naime, žao mi je da ga ostavljam tamo puno radno vreme, pa je sa drugarima nekoliko sati. To mi je dovoljno da malo pospremim kuću, ali uvek jedva čekam da odem po njega.

Iako ste se porodili pre samo šest meseci, uspeli ste da se vratite na devojačku kilažu. Jeste li držali dijetu?

– Posle prvog porođaja stvorila sam sebi strašnu presiju da moram što pre da smršam, da mi ni slučajno ne ostane neki kilogram viška. Zato sam brzo posle porođaja krenula u teretanu i za kratko vreme dostigla fit formu. Ovog puta nije bilo prilike za vežbanje jer sa dvoje dece nemate vremena za to, međutim, pre nekoliko dana pogledala sam se u ogledalo i shvatila da izgledam isto kao i šest meseci posle Nestorovog rođenja. Zaključak je da sam se prethodnog puta džabe mučila. Moji tegovi danas su moja deca. Konstantno dižem i spuštan Klaru, koja ima osam kilograma, i Nestora, koji ima četrnaest, pa mi dodatni napor nije potreban. Naravno, mnogo toga je i do moje dobre genetike, ali i do toga što sam umerena u jelu. Nikada nisam držala dijete, ali nisam ni tip koji uživa u prejedanju.

Oslanjate li se na pomoć članova vaših porodica?

– Veoma često Stefanovi roditelji, kao i moja mama i sestra čuvaju Nestora. On ih obožava i ukoliko nekoga od njih ne vidi dva dana, odmah negoduje i traži da se druži sa njima. Zahvaljujući njima, Stefan i ja možemo da odemo u bioskop, pozorište ili da se vidimo sa prijateljima. I pored mnogih obaveza nismo zapostavili društveni život, a kada nemamo mogućnost da izađemo, mnogi prijatelji nam dolaze kući.

Razmišljate li o povratku na posao?

– O poslu ću razmišljati kada se pojavi, a pošto je televizija poznata po svojoj nepredvidivosti, onda nemam na umu kada će to biti. Ukoliko mi se ukaže lepa prilika da počnem da radim nešto novo pre juna, rado ću se odazvati. U suprotnom, iskoristiću svoje pravo na godinu dana odsustva kao i sve žene.

Prija li vam što je nastupio period kada ste samo supruga i majka?

– Veoma, mislim da je to prirodno. Ne mogu da kažem da mi televizija nedostaje, ali znam da ću rado odlaziti na posao kada ponovo budem počela da radim. Sada je sva moja energija usmerena na Klaru i Nestora koji će mi mnogo nedostajati kada se vratim poslu.