Aneta Ivanović: Porodica me je potpuno promenila

Dugogodišnja TV novinarka i urednica Aneta Ivanović nakon više od decenije pauze ponovo je na malim ekranima, ovog puta kao voditeljka emisije “150 minuta” na “Prvoj” televiziji.

Zahvaljujući odličnom timu saradnika, popularna novinarka i njena koleginica Maja Nikolić svakodnevno gledaocima donose kvalitetan dvoipočasovni program u kome zanimljive teme mogu da pronađu različite generacije.

– Zanimljivo mi je što sam posle duže pauze ponovo ispred kamere, jer radim emisiju u kojoj imam priliku da razgovaram sa divnim gostima i svaki intervju me inspiriše. To su dva i po sata ličnog zadovoljstva. Osim toga, kao kreativni producent “150 minuta” deo sam te emisije od njenog stvaranja kada sam osmišljavala program za zamišljenog idealnog voditelja. Kasnije, našem timu pridružila se Maja Nikolić koja je čitavu priču podigla na novi nivo, a na predlog menadžemnta televizije i sama sam postala jedan od voditelja – počinje priču Aneta koja tvrdi da dobija odlične kritike od okoline, a naročito od osmogodišnjeg sina Božidara.

– Moj sin prati emisiju i često komentariše šta sam kome rekla i kako sam izgledala, a ume i da primeti poneku grešku. On je odavno shvatio kako funkcioniše televizija i demistifikovao moj posao, zbog čega mi je jako drago. Današnja deca su takva da im se jako brzo razvijaju kreativnost i intelekt, pa se ni moj sin ne razlikuje.

Šarmantna voditeljka uskoro će proslaviti desetu godišnjicu braka sa suprugom Ivanom Ivanovićem, vlasnikom firme za ketering, sa kojim se na proleće 2007. godine venčala na “Salašu 137”. Aneta tvrdi da ju je bračni život promenio i uneo novu dimenziju sreće u njen život.

– Kada gledam svoje stare slike shvatam da sam potpuno drugačija osoba od one kakva sam bila pre nego što sam osnovala porodicu, koju smatram Božjim darom. Dok je čovek mlad pred njim je milijardu puteva, i čini mu se da su svi oni njegovi, iako zapravo može da izabere samo jedan. Meni je moj put divan, iako su mi se stvari dešavale čudnim redosledom, pa sam prvo izgradila karijeru, a porodica je došla posle toga. Ali sve što mi se dešava prihvatam sa radošću i ne pitam se više zašto je baš tako, kao što se ne trudim da pravim velike planove. Jedino što znam sa sigurnošću jeste da su moj sin i moj suprug utočište, sa kojima se osećam bezbedno, srećno i blagosloveno. To je nešto najlepše što mi se desilo u životu, ali obožavam i svoj posao, koji je takođe sastavni deo mene – iskrena je Ivanovićeva koja dodaje:

– Možda je smirenost ta najveća promena koju mi je doneo bračni život. Dok sam bila mlađa bila sam uznemirena i činilo mi se da uvek moram da znam šta je moj naredni korak u životu ili poslu. Takođe, bila sam i priličan megaloman i činilo mi se da život čine velike stvari i da treba da odem na kraj sveta da bi pronašla sreću. Tako sam i u poslu radila svašta, od izveštavanja sa ratišta u Iraku do odlaska u Ameriku, a sada shvatam da i u studiju “Prve” televizije mogu da stvaram program na koji ću biti ponosna.



Aneta se trudi da sa svojim suprugom svakodnevno neguje ljubav, kako nikada ne bi zaboravili zbog čega su zajedno, a poslednjih osam godina najlepše društvo im je sin Božidar.

– Tek sam nedavno shvatila da ću uskoro proslaviti deceniju bračnog života i zapanjila sam se zbog toga, jer mi je proteklih deset godina proletelo. Suprug i ja, i danas, baš kao i na početku naše veze, živimo dan za danom bez velikih planova, ali sve vreme smo svesni zbog čega ja želim da baš on bude moj muž i obrnuto. Jer ljubav je poželjno i potrebno negovati – kaže Aneta, i nastavlja:

– Ivan i ja smo jako privrženi našem sinu, kao i on nama, i sve troje uvek idemo zajedno i imamo neki naš univerzum. Božidar je, kao što je i njegovo ime, naš Božji dar i najveća sreća. Jako sam radoznala da znam kakvi će on i njegovi vršnjaci biti ljudi kad porastu, jer iako su roditelji oduvek odgajali decu sa mnogo ljubavi nekako se ta ljubav danas ne sputava i data nam je dozvola da ljubav prema deci iskazujemo – objašnjava naša sagovornica koja uživa posmatrajući svog sina kako raste.



– Ne znam kakva bih bila majka da sam dobila dete tokom dvadesetih, ali mi je drago što se u mom životu sve desilo baš ovim redosledom. Oduvek sam smatrala da nije dovoljno samo roditi dete, već da treba da imam i porodicu, a tajming za to ne može da se bira. Kada odem na roditeljske sastanke shvatam da ima mnogo roditelja koji su sličnih godina kao suprug i ja. Najvažnije da nas troje najviše uživamo kad smo zajedno i ne bih ni mogla da zamislim da je moj život drugačiji.

Kao što uživa sa porodicom, poznata novinarka u potpunosti je pronašla sebe iu profesiji kojom se bavi i sa ponosom ističe da joj rad na televiziji ni posle dvadeset godina nije dosadio.

– Sama sam izabrala svoj poziv i televizijsko novinarstvo je za mene najbolja moguća profesija. Jako mi je drago što sam deo tima “Prve” televizije, koja jako drži do dobrog ukusa i na kojoj se svi trude da maksimalno dobro rade svoj posao. Često umem da kažem svojim saradnicima, kada spremamo “150 minuta”, da bi trebalo svi da damo sve od sebe da nam emisija bude dobra kako bismo otišli kući sa osećajem da smo tog dana uradili nešto dobro. Mislim da su tu iskrenu nameru ljudi prepoznali i da je to najveći razlog uspeha i velike gledanosti.