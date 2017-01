Ana Sofrenović: Borba sa depresijom zbog turbulencija prouzrokovanih razvodom

Glumica Ana Sofrenović proživljava tešku dramu čiji su akteri najbliži članovi njene porodice. Zaokupljena ozbiljnim problemima, trenutno je u veoma teškom psihičkom stanju. Ipak, izvesno je da tuga koja ju je ophrvala poslednjih dana nema veze sa njenim kćerkama Ivom i Lenom, koje se trenutno nalaze kod oca, proslavljenog glumca Dragana Mićanovića, sa kojim Sofrenovićeva deli starateljstvo nad kćerkama.

– Ne bih volela da se oko toga trenutno diže prašina zbog teške porodične situacije koja i dalje traje. O tome kroz šta prolazimo moji bližnji i ja sigurno ću govoriti kada dođe vreme, ali trenutno ne mogu, jer bi svaka moja reč mogla da pogorša stanje – kaže Sofrenovićeva za magazin „Hello!“ koja je prethodno svoju tugu delimično nagovestila i podelila sa brojnim prijateljima na Fejsbuku.

Srpska Marlen Ditrih, kako je zovu u domaćim umetničkim krugovima, kćerka je lingviste i prevodioca Šile, englesko-irskog porekla, i inženjera metalurgije Dragoslava, koji su se upoznali na studijama u Birmingemu. Prema dostupnim informacijama iz njenog okruženja za sada nije moguće saznati da li se jedna od problematičnih situacija koje su je snašle odnosi na njene roditelje.

– Skoro četiri godine borim se sa različitim oblicima depresije, nastale kao reakcija na krupne promene koje su se dogodile u mom životu. I znam kako se ona pogoršava kada ljudi ne shvataju njenu ozbiljnost, kako je kada se trudiš da je sakriješ nabacujući osmeh, pokušavajući da radiš najbolje što možeš, bez obzira na to što postoji strah od gubitka posla, čak i dece, dovodeći na taj način sebe i u mogućnost da budeš obeležen u društvu. To uništava poverenje drugih u tebe i mnogi tvoji poduhvati i aktivnosti tumače se na pogrešan način. Uništilo je mnogo poverenja, a ne donosi ništa dobro. Nadam se da će ljudi tek sada moći mnogo bolje da razumeju ono kroz šta sam prošla, a ujedno i sagledaju na drugačiji način neke od mojih pređašnjih postupaka – napisala je Ana, nagovestivši krupne probleme u porodici koji su je godinama držali u stanju depresije. Međutim, izvesno je da njene kćerke tinejdžerke, o kojima trenutno brine njihov otac Dragan Mićanović, nisu razlog njenog bola.



– Radili smo najbolje što smo znali i umeli kada je reč o njihovom vaspitanju. I dan-danas radimo najbolje što znamo i umemo. Plaši me zatvorenost sredine u kojoj moje kćerke rastu i neperspektivnost ovog kraja Evrope. Stalno se priča o boljem životu, a on ovde nikako da se desi. Nemoguće je decu držati pod staklenim zvonom, ali se trudim da im stvorim najbolje uslove za odrastanje. Kada odgovornost za to, kroz školski sistem, preuzmu država i sistem, onda tek vidite koliko tu postoji problema u odrastanju mlađih generacija, kakav nastavni program imaju, šta uče. Pre nekoliko godina potpuno me je porazio susret sa novim udžbenicima istorije iz kojih uče moja deca. Onda sam se opredelio da im više pomažem oko matematike u kojoj sam uvek bio slab – rekao je nedavno Dragan Mićanović u intervjuu za „Hello!“, u kome je istakao da je u dobrim odnosima sa bivšom suprugom sa kojom i poslovno sarađuje, pa su se tako posle razvoda pojavili u zajedničkoj reklami, ali i sinhronizovali iste crtane filmove.

– Šokirala me je činjenica da su drugi ljudi šokirani Aninom i mojom saradnjom. Zašto ne bismo sarađivali? Naopako da je drugačije. Voleo bih da sarađujemo i u budućnosti. Meni je to sasvim normalno – istakao je harizmatični umetnik, koji se trudio da uz majku svoje dece bude u svim situacijama, pa i u trenucima kada je počela njena borba sa depresijom. O uzroku teškog psihičkog stanja poznate glumice znaće se tek kada ona reši da o tome progovori.

Piše: Nikola Rumenić; Life Content

Foto: Mirko Tabasević; Life Content