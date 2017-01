Aleksandar Milić Mili: Moja supruga je organizator našeg porodičnog života

Autor nekih od najlepših melodija, kompozitor Aleksandar Milić Mili više od decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Ninom sa kojom ima desetogodišnju kćerku Miu i osmoipogodišnjeg sina Markusa. Frontmen benda “Miligram” i njegova životna partnerka veoma su posvećeni roditelji, koji se trude da svojim mališanima obezbede što bezbrižnije detinjstvo koje je neizbežno ispunjeno muzikom. Ambiciju i želju za uspehom koju su mu ugradili roditelji Mili rado danas prenosi na svoju decu, u čemu ima bezrezervnu podršku supruge.

Sastavni deo porodičnog života skladnog para su i česta putovanja na koja po pravilom idu sa Miom i Markusom, ali su nedavno zbog njihovih školskih obaveza sami putovali u Švajcarsku, gde su posetili čuveni umetnički događaj “St. Moritz Art Master”. Tom prilikom pozirali su ispred objektiva jednog od najboljih svetskih fotografa Pjer-Antonija Alarda, a iskustvo koje nose sa tog putovanja pamtiće čitavog života.

Autor ste nekih od najlepših melodija, jeste li i u privatnom životu romantični i trudite li se da supruzi često pokazujete da je volite?

– Mislim da sam jako dobar, brižan i pažljiv muž. Valjda nisam u zabludi, trebalo bi da pitate Ninu. Šalu na stranu, mnogo puta sam se potrudio da neki najvažniji datumi u našem zajedničkom životu budu organizovani i provedeni tako da ćemo ih pamtiti do kraja života, a, s druge strane, mnoge sam pozaboravljao. To vam je kao ona krava koja da mleko i šutne kofu. Moja romantična strana najbolje se može videti u mojim pesmama.

Zbog prirode vašeg posla često ste odsutni od kuće, da li je Nina zbog toga više upućena na decu?

– Od samog početka Nina je glavni organizator svega. Što se mene tiče, koliko sam u organizaciji turneja i koncerata precizan i sistematičan, toliko sam u privatnom životu u nekim trenucima kao pao sa Marsa. Moja Nina je u takvim situacijama kao Spajdermen. Sve što se tiče mene i dece ume da stavi na svoje mesto. Važno je da je vaš odnos sa detetom toliko intenzivan da i u situacijama kad vi niste prisutni oseća tu energiju i privrženost. Moja deca su navikla da sam često odsutan, ali da sam uvek tu.

Ko je stroži roditelj?

– Uglavnom se dogovaramo o svemu, posebno o stvarima koje im ne treba dopustiti. Prilično sam uporan kada je reč o njihovom bavljenju sportom, jer smatram da je sport danas jedna od retkih stvari koja decu usmerava na pravi put, dok im ostalo popuštam pošto sam ih uglavnom jako željan.

Koliko se u vaspitavanju Mie i Markusa rukovodite metodama vaših roditelja?

– Dosta. Moj brat Ivan i ja smo od malih nogu vaspitani da upornim radom dolazimo do rezultata, što je važilo i za školu, i za sport, i za muziku. Ivan je bio pijanista, a danas je uspešni neurohirurg, a ja sam se posle završene ekonomije ipak opredelio za muziku. Moji roditelji su imali jednostavan princip vaspitavanja, a to je da smo imali totalnu slobodu koja počinje onda kada se završe sve obaveze. Drugačije je vreme bilo, danas je i odraslima teško da zadrže kontrolu nad sopstvenim životom i to se, naravno, prenosi i na decu, pošto ih činimo podložnijim raznim uticajima. Moji roditelji su po zanimanju lekari i samim tim su vrlo studiozno i aktivno učestvovali u našem odrastanju, i to je nešto što prenosim na svoju decu.

Nedavno ste imali priliku da prisustvujete značajnom umetničkom događaju “St. Moritz Art Master”, kakve su vam impresije?

– Reč je o jednom od svetskih događaja koji se održava na više ekskluzivnih lokacija po svetu, a autor i vlasnik tog događaja je jedan od najvećih svetskih promotera Monti Šadou. Čitava priča traje već devet godina i okuplja poznate umetnike, privrednike, sportiste i političare. Koncepcija je da se u najinspirativnijim prostorima i galerijama postavljaju dela vrhunskih svetskih autora, gde cela regija ima prilike da se upozna sa njihovim radom. Ove godine moju suprugu i mene pozvao je vlasnik “World Art Mastersa” Monti Šado da prisustvujemo ovom značajnom umetničkom događaju koji je za oboje bio fantastično iskustvo.

Šta je na vas ostavilo najjači utisak?

– Pre svega gostoprimstvo Montija Šadoa, koji je bio odličan domaćin, a imali smo priliku da se uverimo i da je centralna figura oko koje se vrti elita svetskog džet-seta, i to ne samo na ovom događaju. Inače, reč je o čoveku koji je sa naših prostora. Takođe, bilo mi je neverovatno iskustvo i to što sam bio pozvan na zabave koje su organizovale najveće svetske kompanije, kao što su “Cartier”, “Mont Blank”, “Lamborghini”, “Pirreli” i druge.

Čiji umetnički rad vam se najviše dopao?

– Najjači utisak ostavili su portreti svetskih fotografa, gde smo imali priliku da vidimo zvezde poput Mika Džegera, Alfreda Hičkoka, Džona Galijana, Dejvida Bovija ili Letisije Kaste u najneobičnijim izdanjima. Hičkoka smo, na primer, videli sa oguljenom guskom u ruci, Džeger je imao masku tigra, dok je Kit Ričards predstavljen u oblaku dima. Na taj način stekao sam neku novu spoznaju o tim ljudima koju do tada nisam imao.

Kako ste vi i vaša supruga najradije provodili vreme tokom desetodnevnog događaja?

– Slobodno vreme između prijema i manifestacija provodili smo u planinama sa ostalim gostima, pravili smo ture planinarenja, igrali tenis, sve u svemu jedna neverovatna i pozitivna atmosfera. Sent Moric je veoma upečatljivo i inspirativno mesto i bez obzira na to što ima mondenski karakter, priroda i pejzaži izgledaju nestvarno.

Sa suprugom ste imali priliku da pozirate pred objektivom čuvenog francuskog fotografa Pjer-Antonija Alarda, kako je došlo do saradnje?

– Fotografa Pjer-Antonija upoznali smo tako što je on prišao Nini i zamolio je da zakažu snimanje, ako se ona slaže. Nina nije bila sigurna da li je to dobra ideja, međutim, ja sam bio oduševljen i insistirao sam na tome da pristane. Antoni je fotografisao neke od najznačajnijih umetnika današnjice, kao što su Letisija Kasta ili Džon Galijano, tako da je veliki kompliment što je u Nini prepoznao lepotu i izražajnost vrednu da se zabeleži njegovom kamerom. Ja sam tu bio samo kolateral koji se prošvercovao i dobio pokoju fotografiju. Šalu na stranu, Antoni je imao priliku da se upozna sa radom “Miligrama”. Oduševljen je muzikom i energijom koju emitujemo, pa mi je ponudio da obavezno nastavimo saradnju.

Kako ste se osećali tokom fotografisanja?

– Antoni je predivna osoba i veliki profesionalac čiji se način rada ogleda u tome da u vašem portretu prikaže ono što ni sami niste znali da imate. Za mene je fotografisanje obično jako neugodno, jer sve vreme mislim o tome šta ja tu radim i ne osećam se sigurno, ali Antoni svojom energijom i gestikulacijom ume da vas opusti sve do momenta kada se na kameri pojavi vaš pravi lik. Nina se mnogo bolje snašla od mene, a razlog je to što fotografisanje ide mnogo lakše kada ste stvarno lepi.

Da li vam je ovo iskustvo “nahranilo dušu” za predstojeće muzičke poduhvate?

– Naravno, bar ja nisam tip kompozitora koji ratuje sa inspiracijom. Moj najveći problem je vreme, koje nemam, da se posvetim muzici i onome što najviše volim, ali od ove godine odlučio sam da odvojim bitno od nebitnog i da svoj rad usmerim ka kreativnim sferama, koje me trenutno privlače i inspirišu da uradim nešto stvarno dobro. Ubrzo će javnost imati priliku da sazna o tome.

Putujete li često udvoje, bez dece?

– Nina i ja imamo mnogo prilika za samostalna putovanja bez dece, ali mnogo više volimo da putujemo sa njima jer su nam oni najbolje društvo. Svejedno da li smo na porodičnim putovanjima, posećujemo li kulturne manifestacije ili idemo svi zajedno na turneje “Miligrama”, njih dvoje uvek pronađu nešto zanimljivo što ih okupira. Pokazuju fantastičnu sklonost prema tome da u fokus svog interesovanja stave prave stvari, a Nina i ja želimo da ih razvijamo u tom pravcu. Nažalost, ovog puta nisu išli sa nama zbog velikog broja prijema i aktivnosti, ali i zato što je školska godina u toku.

Koliko su njih dvoje zainteresovani za umetnost?

– I Mia i Markus veoma su zainteresovani za umetnost, čak imam osećaj da mnogo više žive u muzici i kreaciji nego u svakodnevnom životu. Smatram da je to dobro jer povećava njihove intelektualne kapacitete. Osećam da će već za nekoliko godina oboje odabrati umetnost kojom će se baviti i izuzetno mi prija osećaj kada sami biraju svoja interesovanja bez naše sugestije.

Sa bendom “Miligram” pomerili ste mnoge granice, kakve su vam ambicije i planovi?

– Mislim da “Miligram” ima odgovornost da muziku regiona vuče napred, da postavlja standarde i da pronalazi nova muzička rešenja na koja će se drugi ugledati, jer upravo brzina našeg uspeha čini tu odgovornost većom. Trenutno je u pripremi peti album “Miligrama” koji neće izaći sve do trenutka dok ne bude spreman da opravda najviša očekivanja.