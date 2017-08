Indira Levak: Suprug je moj oslonac koji me neizmerno voli, ceni i podržava

Odlukom da napusti grupu “Kolonija”, sa kojom je na sceni provela duže od dve decenije, Indira Levak zvanično je objavila kraj jedne muzičke ere. Iako regionalna dens scena bez popularnog sastava više neće biti ista, prepoznatljiv zvuk ipak neće manjkati. Prvim singlom “2 luđaka”, koji je nedavno objavila, četrdesettrogodišnja Slavonka jasno je stavila do znanja da nastavlja u istom ritmu, a nije odstupila ni od prepoznatljivog imidža, tako da su i slika i ton ostali gotovo isti. Sada samo Indira, bez “Kolonija”, na scenu stupa energičnije i odlučnije, svesna odgovornosti koju je na sebe preuzela. Ohrabrena verom u uspeh, odluku da karijeru nastavi samostalno donela je uz bezuslovnu podršku supruga Miroslava.

– Dugo sam razmišljala o solo karijeri, ali nekako bi uvek prevladala vezanost za ostatak benda. Posle dvadeset jedne godine u grupi jednostavno je došao trenutak da dalje krenem sama. Poklopile su se neke poslovne situacije koje su mi olakšale odluku i dale mi vetar u leđa. Budući da sam uvek spremna za nove izazove, možda sam i predugo bila uljuljkana u kolotečinu, osećala sigurnost koju daje poznato. Odluka je “pala” i već stižu potvrde da sam učinila pravu stvar.

Kako su vaše kolege prihvatile rastanak?

– Posle prvobitnog iznenađenja i neverice, jer se to od mene nije očekivalo, pružili su mi bezuslovnu podršku. Sem njima, neizmerno sam zahvalna na podršci i lepim rečima svima, od poznatih autora koji mi sada nude svoje pesme do kolega pevača.

Pod kojim imenom ćete nastupati u budućnosti?

– Ja sam Indira, pa je to najlogičniji izbor. “Kolonija” u prvobitnom sastavu više ne postoji, tako da ne bi bilo dobro “vući” nešto čega više nema u originalu. Mislim da to fanovi ne bi podržali. Došlo je vreme pevača, bendovi su u manjini. Bilo bi pretenciozno davati sebi neko umetničko ime posle više od dve decenije karijere, ali me sada fanovi mogu pratiti na “Fejsbuku” pod imenom “Indira Icolonia Forza”. Tu se nalaze sve novosti, kao i najave koncerata.

U kom smeru ćete ubuduće voditi karijeru, da li ćete menjati sliku ili ton?

– Nema potrebe za drastičnim promenama I dalje će moja muzika biti dobar plesni pop, s primesama modernog klupskog zvuka koji vas tera na igranje i diže raspoloženje. Moja energija traži takav ritam i mislim da sam pronašla sjajnu ekipu koja razume šta želim i radi u skladu sa mojim smernicama. Prvi solo singl “2 luđaka”, koji je nedavno objavljen, jasno govori šta želim i gde idem.

S kakvim očekivanja ulazite u novu profesionalnu etapu, ima li treme ili ste bezbrižni?

– Moj profesionalni put nastavlja se u istom smeru, samo je cesta šira i ravnija, sada idem autoputem. Šalu na stranu, očekujem mnogo i znam da kada uložiš najbolji deo sebe, to ti se vrati. Meni se već vraća, nova pesma je za samo nekoliko dana vrlo tražena, publika odlično reaguje na nju i to mi je potvrda i nagrada za trud. Trema je uvek prisutna kada vam je do nečega stalo, a meni je jako stalo do moje publike. Kada su oni srećni, i ja sam. U novu priču ušla sam marljivija i posvećenija, jer nema mesta za greške. Sada ja vodim priču, ali moram da preuzmen svu odgovornost.

Vaš suprug je i vaš menadžer. U vašem slučaju se, izgleda, privatno i poslovno odlično slažu. Koliko vam je to dragoceno?

– To je neopisiv blagoslov. Nas dvoje jednako dobro funkcionišemo privatno i poslovno. U ovom poslu morate da imate osobu od poverenja, za koju znate da sve radi u vašem najboljem interesu, a Miro je moj oslonac i neko ko me neizmerno voli, ceni i podržava u mom radu. Takav odnos smo uspeli da izgradimo, a to mnogima ne uspeva.

Poznajemo vas kao izuzetno energičnu na sceni. Da li ste takvi i u privatnom životu?

– Ta energija nema prekidač, ne može da se odglumi, ili je imaš ili je nemaš. Ja sam po prirodi energična, energija mi je u krvi, ali ponekad, kada je na koncertima i putovanjima delim sa publikom, potreban mi je odlazak u moj mali svet u kojem pronalazim mir za punjenje baterija. Tada sam mirna u svoja četiri zida i jedna druga Indira.

Da li je i vaš suprug tako energičan ili je vaša suprotnost?

– On ima energije za oboje. Mene jedino takva osoba može da prati. Iako ne izgleda tako, pun je energije i veliki radnik. Krase ga upornost i tvrdoglavost pravog Ovna.

Kada poželite da se isključite iz muzičke priče, u čemu najviše uživate?

– U dizajniranju nameštaja. To me opušta i drži fokus. Neizmerno me raduje kada se po mojim nacrtima u našem pogonu proizvede neki komad nameštaja. Ta priča je iz hobija prerasla u pravi posao, pa na stranici “Indira Levak Dizajn” dobijam predivne komentare. Osim toga, suprug i ja veliki smo ljubitelji motora, često sednemo na naš “Ducati” i odemo na put. Obožavamo da gledamo i moto GP, da odemo u pozorište ili da pogledamo reviju omiljenih dizajnera. Sve nas to opušta.

Hoćete li naći vreme za odlazak na letnji odmor i šta za vas predstavlja pravu relaksaciju?

– Najbolje se opustim kada Miro i ja otputujemo negde u inostranstvo, gde nikoga ne poznajemo i gde mene niko ne prepoznaje. Volim da otkrivam nova mesta, isprobavam finu hranu. Krajem leta planiramo da posetimo Grčku, ali pre toga vreme je rezervisano za koncerte. Letnji kalendar je popunjen i veselim se svakom nastupu i razmeni energije sa mojom divnom publikom.