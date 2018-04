Indira Levak: Blagoslov je pronaći srodnu dušu u ovom ludom svetu

I posle 22 godine na muzičkoj sceni, pevačica Indira Levak i dalje ne misli da stane. Štaviše, čini se da nikada nije bila kreativnija.

Indira se posvetila i pisanju pesama pa je osim za svoj prvi samostalni album počela da piše i za druge izvođače.

S obzirom na to da ste na sceni više od 22 godine, jeste li izgubili taj dečji entuzijazam? Ili ste i dalje jednako “zaraženi” muzikom?

– Ja sam vam i dalje veliko dete! I trudim se da kroz život i muziku idem baš kao kroz neku igricu. Znate kako to ide, osvajam “level” po “level”. Mislim da mi dobro ide! Ne želim nikada da izgubim tu razigranost i veselje koje nosim u sebi.

Nedavno smo vas upoznali u novoj ulozi – onoj tekstopisca? Zbog čega se pre niste ohrabrili na taj korak?

– U bendu nisam nikad došla na red! (smeh) Ma sve je drukčije kad ste u sastavu, svako radi svoje. Sve se događa s razlogom. Sada sam otvorila taj kreativni kanal u sebi i tekstovi iz mene samo izlaze. Baš uživam u tome i zaista je poseban osećaj čuti svoje reči u pesmi.

U kojim trenucima pišete, čime se inspirišete?

– Inspiracija dolazi odasvud, iz mog života, od mog supruga, od prijatelja pa i vi me možete inspirisati. Nema za to formule. Inspiracija je svuda, samo je treba prepoznati.

Kako uz sve obveze koje imate uvek uspevate da izgledate odlično i odmorno? Štoavas najviše puni energijom?

– Moj suprug je dugo u sportu i vrlo dobro razume ljudsko telo. On je neko vreme posmatrao moj stil života i složio mi je delotvoran kružni trening koji redovno odradim. Imam i mnogo ljubavi (smeh). I upravo to mi daje dodatnu snagu, mentalnu i fizičku, da mogu s lakoćom da održim tempo posla kojim se bavim. Takođe, pazim da imam dovoljno sna i pazim na ishranu koliko mogu. To mi je najteži deo, kako ne pojesti čokoladu, kulen? Moram neki katanac da stavim na frižider! (smeh)