Ilda Šaulić otkriva lepotu materinstva: Svi kažu da blistam i verujem da je tako svakoj majci

Ilda Šaulić izgleda savršeno od kako je postala majka i zrači pozitivnom energijom što svi u njenom okruženju mogu da vide.

– Svi kažu da blistam i verujem da je tako svakoj majci. Kada se desi takva stvar, svaka žena prosto sija – rekla je Ilda.

Ćerka Ema je dobro dete, a o njoj i mama i tata brinu podjednako.

– Da je ne ureknem, stvarno je dobro dete. Nismo podelili uloge, nego oboje učestvujemo u svemu. Oboje menjamo pelene. Oboje smo je razmazili, stalno je u rukama – tvrdi Šaulićeva za ”Clip.rs”.

Bojan je rešio da od njihove ćerke napravi malu princezu.

– Ženska deca su slaba na očeve i ja to znam. Već sad je uči da bude prava mala tatina princezica – kazala pevačica.

Ildu iako je udata muškarci i dalje gledaju i ona tvrdi da joj to prija.

– Moj suprug sve što je obećao, sve je ispunio. Momci me gledaju kao što su to radili i pre nego što sam stupila u brak. Lep je to osećaj i žena se uvek lepo oseća. Fino je kada te ljudi primete kada se negde pojaviš – rekla je ona.

Sa druge strane, nežniji pol gleda i u njenog supruga, a ona tvrdi da joj to samo plus i da nije ljubomorna.

– Lep i zgodan čovek. Naravno da primećujem kako ga gledaju. Drago mi je da tako komentarišu žene i to je za mene samo jedan plus.