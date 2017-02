Ilda Šaulić: Mislim da moj tata boljeg zeta nije mogao da dobije

Folk pevačica Ilda Šaulić se nakon udaje za biznismena Bojana Vučkovića i porođaja vratila na muzičku scenu novom pesmom „Sve zbog ljubavi”, a dok promoviše novu pesmu, stiže i da gleda svog oca, Šabana Šaulića, u „Pinkovim zvezdama”.

Ilda ističe da je zadovoljna kako se on ophodi prema kandidatima i koleginicama iz žirija i ne zamera pevačici Maji Nikolić što se sa njenim ocem šali na seksualnoj osnovi.

– Svi oni su kolege i dugo se poznaju. Sve te njihove šale su meni simpatične – kaže Ilda za Alo i dodaje da joj je drago što je Šaban postao blag prema takmičarima.

– U početku je bio krut i strog. Sada se opustio, dobar je i kompetentan. Takođe, vidim da mu prija što je u krugu žena – priznaje pevačica.

Šaulićeva kaže da nisu tačne glasine da se sa suprugom Bojanom i ćerkom Emom seli iz Srbije.

– To nije tačno. Bojan radi u Americi. Posao ga obavezuje da tamo provodi dosta vremena, ali je često i u Srbiji. Njegov posao odlično funkcioniše i odavde. Mi ćemo verovatno na proleće svi zajedno da odemo u Ameriku. Tada će devojčica dovoljno da poraste da može da izdrži duže putovanje. Ići ćemo tamo da malo budemo sa tatom i vratićemo se, naravno – otkriva lepa pevačica i ističe da se iz porodične kuće preselila u novu, gde živi sa mužem i ćerkom.

Ilda kaže da nisu tačne glasine da njen otac Šaban Šaulić nije bio oduševljen što je odabrala Bojana za svog životnog saputnika.

– Moj tata je oduševljen svime što se meni desilo prošle godine. Naravno da voli mog muža i da nema ništa protiv njega, to je apsurdno. Mislim da boljeg zeta nije mogao da dobije, a to i on sam kaže – tvrdi pevačica