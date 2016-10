Idilični glumački brakovi koji odolevaju trendu razvoda

Priče o bračnim brodolomima javnih ličnosti češće su od onih o harmoničnim vezama koje prkose vremenu, naročito ako se partneri bave istom profesijom. Ovih pet parova savršen su odgovor na pitanje da li glumac najbolje razume glumca i ko pokazuje više talenta kada se uloge igraju između četiri zida

SLOBODA MIĆALOVIĆ I VOJIN ĆETKOVIĆ



Jedno od najuspešnijih ostvarenja srpske kinematografije, “Zona Zamfirova”, bilo je svojevrsna riznica ljubavi i ispred i iza kamera. Te 2002. godine Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković provodili su mnogo vremena zajedno na snimanju, iako su u filmu imali svega nekoliko zajedničkih scena. Poznanstvo iz “Zone” pretvorilo se u blisko prijateljstvo tokom “Pljačke Trećeg rajha”, a obostrane simpatije brzo su prerastale u nešto više. Bezuspešno su pokušavali da se sklone od medija, jer tolika ljubav naprosto nije mogla da se sakrije. Na „ludi kamen“ stali su pre osam godina.

Iako se s vremena na vreme pojave glasine o trzavicama i svađama, a pominjao se čak i razvod, Sloboda i Vojin uspevaju da odole svim izazovima. Štaviše, reklo bi se da je njihova ljubav iz dana u dan sve jača. Nedavno su sagradili montažnu kuću u Čortanovcima, sa prelepim pogledom na Dunav, sa željom da svojim šestogodišnjim bliznakinjama Mili i Veri obezbede odrastanje u prirodi i zdravom okruženju, ali i da pobegnu od gradske vreve kad im je potreban mir.

– Od braka ne pravimo dramu, već živimo sasvim normalno. Nema većeg uspeha nego kada dvoje ljudi, koji se jedno drugom obećaju pred Bogom, uživaju u harmoničnoj zajednici. Danas je mnogo lakše rastati se nego očuvati brak. Moj život svodi se na posao i na posvećenost kćerkama i suprugu. Izlazimo, igramo se i ništa mi nije važnije od njih – kaže Sloboda.

LAZAR I DANICA RISTOVSKI



Impresivna biografija Lazara Ristovskog i njegove supruge Danice dovoljno govori o njihovim dostignućima u svetu filma, teatra i televizije, a ljubavni život dvoje popularnih glumaca pomno se prati još od 1980. godine, kada su jedno drugom izgovorili sudbonosno „da“.

– Upoznali smo se na Akademiji. Bila je to ljubav iz školske klupe. Istina je da je velika lista glumačkih bračnih parova, ali mislim da je taj procenat znatno manji nego, recimo, u svetu doktora. Mada su, na neki način, i glumci doktori. Za dušu – kaže Lazar u svom stilu.

Na konstataciju da ipak postoji više razumevanja kada se supružnici bave istom profesijom, glumac je odgovorio da u svakoj zajednici muž i žena bolje funkcionišu ukoliko se sreću sa istim problemima i iskustvima. Naravno, i ako se udruženim snagama s njima suočavaju.

Brak im nikada nije došao u iskušenje, između ostalog i zbog toga što su se već na početku dogovorili da on može da snima ljubavne scene, a ona ne. Čuvaju ih ljubav, deca, kao i beskrajno razumevanje i tolerancija. Lazar u šali kaže da često voli da se odmara u muškom društvu, sa sinovima Jovanom i Petrom, s kojima deli strast prema omiljenom hobiju, jedrenju. Na pitanje da li u njihovom odnosu ima i malo glume odgovara potvrdno, ali u šali ističe da ta gluma mora da bude vrhunska jer vas, u tom slučaju, s druge strane ipak posmatra profesionalac.

BRANKA PUJIĆ I DRAGAN JOVANOVIĆ



Branka Pujić i Dragan Jovanović važe za jedan od najlepših i najstabilnijih parova na našoj javnoj sceni. Tokom ljubavi duge četvrt veka izgradili su odnos pun razumevanja i poštovanja, a, kako oboje ističu u retkim intervjuima, između njih se nikada nije isprečila karijera ili neki uslov materijalne prirode.

– Počeli smo da se družimo još na Akademiji, a Dragan voli da kaže kako je, čim me je ugledao, sebi zacrtao da ću mu biti žena. Oduvek je postojala neka energija koja nas je spajala. Čim smo se upoznali, postali smo bliski prijatelji, i ja sam uživala u njegovom društvu. Doček nove 1990. godine bio je sudbonosan. Dragan je veoma šarmantan, romantičan i harizmatičan. Ima osobine viteza, ume da bude i opasan i nežan, i time me je zauvek osvojio – otkriva Branka kako joj se suprug “uvukao pod kožu”.

I on ima recept za srećan brak:

– Uvek govorimo šta mislimo. Uveren sam da je to najbolji način da odnos među ljudima bude dobar i kvalitetan. Ponekad se ponašamo kao deca, ali imamo pravo da budemo takvi s obzirom na činjenicu da se celog života igramo.

Kćerka Anđela, kruna ljubavi dvoje glumaca koji žive u lepoj kući na Gardošu, krenula je njihovim stopama. Dragan priznaje da su mu ona i supruga najveća podrška i motiv za sve što radi. U šali dodaje da je Anđela od njega nasledila i neke osobine koje se ni njemu samom ne dopadaju.

BRANKO ĐURIĆ I TANJA RIBIČ



Svestrana slovenačka glumica Tanja Ribič, supruga Branka Đurića Đure, sarajevskog šoumena koji se takođe može pohvaliti brojnim talentima, karijeru je počela kao pevačica u prvoj polovini devedesetih, kada ju je publika zavolela zbog zavidnih vokalnih sposobnosti i lepote. I Đuru smo upoznali kao sjajnog muzičara i lidera benda “Bombaj štampa”, a kasnije je zahvaljujući zabavnoj “Top-listi nadrealista” i kultnom filmu “Kako je propao rokenrol” dokazao da je i vrhunski glumac. U braku, koji traje gotovo dve decenije, dobili su dve kćerke, Zalu i Elu.

– Nisam sigurna šta spaja ostale glumce i da li je reč o praktičnosti jer pripadaju istoj branši, ali znam da mene i Đuru isključivo vezuje ljubav. Kada zajedno radite na nekom filmu ili pozorišnoj sceni, onda je druženje intenzivnije, pa je brak valjda logičan sled okolnosti – ističe Tanja, koja priznaje da je bilo i teških trenutaka, naročito kada su deca bila mala, a oni su morali da ih ostave kod kuće jer su oboje iste večeri imali predstave.

Eventualne nesuglasice nastoje da reše čim ih osete. Imaju sličan ukus i mišljenje, te im ne treba mnogo reči kada rade zajedno.

– Kad smo odlučili da se venčamo, već smo imali Zalu, tako da nam brak nije bio velika prekretnica u životu. I danas savršeno funkcionišemo. Mislim da nema univerzalne formule za očuvanje sklada u bračnoj zajednici. Ranije nisam verovala da neko može da bude zaljubljen toliko godina, ali ja drugačije ne mogu, jer to je ipak On, za mene najbolji i jedini – priznaje Đurina lepa supruga.

TAMARA DRAGIČEVIĆ I PETAR BENČINA



Iako njihov brak nema dug staž, s obzirom na to da su se venčali ovog juna, Tamara Dragičević i Petar Benčina zajedno su već šest godina. Pravi su primer harmonije i sreće u profesiji u kojoj ljubavi počinju po scenarijima dostojnim Holivuda, ali se mnoge na isti način i završavaju. No, mladi par pokazao je kako izgleda kada se snovi ne sanjaju, nego žive. I njihovo nedavno venčanje bilo je jednako bajkovito kao zajednički život.

– Oduvek sam maštala o tome da se udam na plaži. Želim da to sudbonosno “da” izgovorim na obali mora – rekla je lepa zvezda “Vojne akademije” kada ju je Petar zaprosio prošlog leta tokom romantične plovidbe Jadranom.

Kada su saznali da će uskoro “zaigrati” i u najvažnijoj ulozi i postati roditelji, odlučili su da ubrzaju put do „ludog kamena“. Zgodni glumac ispunio je želju svojoj izabarnici, pa je ceremonija održana na Adi Bojani, gde, inače, provode svako leto.

Početak njihove priče nije obećavao. Kada je upoznala Petra, Tamara je prvo pomislila kako je nadmen. Ipak, brojni zajednički projekti učinili su da stekne daleko bolji utisak.

– Uvek se međusobno savetujemo i po pravilu ne dolazimo jedno drugom na probe za predstave u kojima ne glumimo zajedno. U tim situacijama on tek na premijeri može da vidi moj nastup. Ali, kada delimo scenu, sve što mislimo da treba da se kaže, svaku pohvalu ili kritiku, izgovaramo bez pardona – otkriva Tamara recept za idiličnu glumačku vezu.