Haris i Melina Džinović otkrivaju da njihova ljubav odoleva svim iskušenjima

Jedan od najskladnijih bračnih parova na javnoj sceni, legendarni pevač Haris Džinović i njegova supruga, uspešna modna kreatorka Melina, svoju ljubavnu priču uveli su u četrnaestu godinu. Autentičan spoj duhovitosti, mudrosti i strpljenja, koji krasi poznatog pevača, bio je fatalan po dvadesetdvogodišnju Melinu, lepu studentkinju iz Zagreba, u kojoj je sarajevska muzička zvezda odmah prepoznao svoju životnu saputnicu. Gotovo deceniju i po kasnije njihova ljubav jača je nego ikad, ispunjena čarobnim porodičnim trenucima sa dvanaestogodišnjom kćerkom Đinom i godinu dana mlađim sinom Kanom, kojima su maksimalno posvećeni.

Nakon što su obeležili godišnjicu svoje ljubavi, a nedavno i Harisov šezdeset peti rođendan, bračni par Džinović priprema se za još jedno rođendansko slavlje – Melinin trideset šesti rođendan, koji će i ove godine biti obeležen velikom žurkom u organizaciji njene jače polovine. Uporedo sa privatnim zadovoljstvima, energiju usmeravaju na profesionalne ciljeve. Dok Melina nastavlja da krči kreatorski put na svetskoj sceni, uz svesrdnu suprugovu podršku, Haris posle sedmogodišnje diskografske pauze najavljuje izlazak novog studijskog albuma. U zajedničkom intervjuu za magazin “Hello!” bračni par Džinović između ostalog govori o predanom radu na svom odnosu i porodici kao najvećem bogatstvu koje su stekli.

Harise, krajem septembra proslavili ste rođendan. Kako ste obeležili ovaj datum, jesu li vam supruga i deca nešto priredili?

Haris: Meni taj datum ne znači previše, više mi znače ljudi koji dođu i lepo se družimo, a to mogu svaki dan. Rođendan je samo povod za takve susrete, tako da smo ga proslavili. Đina i Kan poređali su i zapalili svećice koje smo svi zajedno ugasili. Jeste to lepa zabava u kući.

Melina, bliži se i vaš rođendan. Kako ćete ga obeležiti?

Melina: Hari mi svake godine napravi fantastično slavlje i dobijem predivan poklon, tako da nemam nekih želja, jer me on preduhitri. Skupi se super društvo i moja porodica, i predivno se provedemo. Ja volim obeležavanje važnih datuma, sve su to lepi povodi i drago mi je što se godine nižu.

Srećna ste porodica i skladan bračni par, čijem se zajedničkom životu kraj ne nazire. Kada bi se ipak ukazao na horizontu, čime biste ga branili?

Melina: Mi zaista nismo bili u takvim situacijama. Jesam ja u tim svojim izlivima ljubomore koje su godinama trajale imala nenormalan strah da ga ne izgubim, ali kada nekoga toliko volite, to je, po mom mišljenju, normalno. Smatram da ti strahovi nisu bili iracionalni, koliko god da su mi ljudi to govorili. I dan-danas mislim da je u životu sve moguće, pa i kraj, i da bi trebalo raditi na tome da se ne desi ono čega se plašite. Ja sam onda radila previše, pa mi se, eto, isplatilo. Mislim da ništa u životu nije sigurno, ni da će me voleti narednih trideset godina jer smo potpisali papire i što imamo decu. Mislim da svako mora da udovoljava partneru, da se trudi i, najvažnije, da korača istim putem.

Haris: Imali smo turbulencija, ali ne postoji nijedna veza koja ih nema. Turbulencije su dobre, da se stvari postave na svoje mesto. Dobro je kada je neko nesiguran, kada sumnja u vernost onog drugog, ali tu je važnije poverenje. Tako se gradi tim, poverenje se gradi treninzima i igrači se moraju uigrati da bi tim funkcionisao. A mi smo fantastičan tim.a nemam nekih želja, jer me on preduhitri. Skupi se super društvo i moja porodica, i predivno se provedemo. Ja volim obeležavanje važnih datuma, sve su to lepi povodi i drago mi je što se godine nižu.

