Hari Varešanović: Meni je mnogo lepše u Centru “Sava” nego u “Areni”, jer je odnos sa publikom prisniji

Hari Varešanović, frontmen bosanskohercegovačke grupe “Hari Mata Hari”, sprema se da za manje od mesec dana održi koncerte u Novom Sadu i Beogradu, a za “Alo!” otkriva zbog čega, uprkos velikom interesovanju publike za njegove nastupe, nije odabrao “Štark arenu”.

– Mislim da različite dvorane privlače i različitu vrstu publike. Moj utisak je da u “Arenu” dolazi publika koja hoće da se zabavi, a u Centar “Sava” ona koja hoće kulturno da se uzdiže. Jednostavno, čini mi se da se “Arena” pretvorila u splav, mesto gde se ide na žurku! Međutim, nemam ništa protiv onih koji tamo nastupaju, niti mi je namera da ih uvredim. Centar “Sava” i “Štark arena” su se podelili po vrsti muzike i mislim da je to očigledno – tvrdi Hari, koji je imao priliku da nastupa u “Areni”.

– S pravom mogu da imam sud o “Areni” i Centru “Sava”, jer sam pevao i na jednom i na drugom mestu. Meni je mnogo lepše u Centru “Sava” nego u “Areni”, jer je odnos sa publikom prisniji – kaže Hari i otkriva da je i on imao teške momente u karijeri.

– Karijera duža od 30 godina ima i uspone i padove. Svaka zvezda, od Frenka Sinatre do Fredija Merkjurija, ima dane kada stagnira i dane kada je na vrhu, to je normalno – ističe Varešanović i ne krije da se ne slaže sa komentarima da i u 57. godini izgleda kao mladić.

– Volim da kažem da me je muzika zgazila i da su mnogobrojna putovanja zbog posla zaslužna za moj izgled. Mislim da bih mnogo bolje izgledao da se bavim nekim drugim poslom. Ako ipak dobro izgledam, to je verovatno zbog nekih žena koje su me mazile i pazile – kaže pevač sa osmehom i uverava da će se potruditi da publika na beogradskom i novosadskom koncertu uživa u njegovoj muzici.

– Teško je biti inovativan posle 30 i nešto koncerata u Beogradu. Međutim, nije retko da se ljudi bune ako nešto drastično promenite u nastupu. Mi se trudimo da ih ne izneverimo, a opet da unesemo i nešto novo. Ključ je u ravnoteži. Biće i gostiju, ali ne mogu da otkrivam o kome je reč – zaključio je Hari.