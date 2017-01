Hari Varešanović iskreno: Tek kada sam postao deda shvatio sam šta znači odgajati dete i igrati se sa njim

Hari Varešanović, popularni pevač i lider benda”Hari Mata Hari”, priznaje da pre 32 godine, kada je oformio bend, nije bio siguran da će njegova karijera trajati toliko.

– To je zavisilo od publike, mene i pesama koje nas povezuju. Kada nešto radiš, to ili ostane ili ne. To ti je kao neka uspomena. Kada se među ljudima nešto desi, ako je bilo lepo tog dana ili te noći, prepoznaće jedno drugo sutra na ulici i večno će to pamtiti, a ako je bilo ružno ili ništa specijalno, zaboravi se sve. Tako to doživljavam. Pesme su nas spajale, i drago mi je što je tih mojih 15 albuma razlog da me se ljudi sećaju. Samo u Beogradu sam imao oko 50 koncerata, a da ne govorim o karijeri, publici… Statistika je često tačan zbir pogrešnih podataka. Mnogo važniji od toga je utisak – kaže Hari, a pišu “Novosti”.

S obzirom da je jedan od najvećih hitova s poslednjeg albuma pesma “Staromodan tip”, Hari je objasnio i da li je on sam staromodan.

– Jesam, i te kako. Ta pesma upravo govori o takvim muškarcima, s kraja 20. veka, što je nedavno bilo. Imali su drugačiji način udvaranja, odnos prema ženama je bio romantičniji, a život viteški. Više sam za takve muškarce. Možda zato što sam deo tog vremena, a možda sam i šovinista. I današnja mladost ima lep život i nova pravila, a nama starijima su možda samo neobična. “Staromodan tip” upravo govori o viteštvu muškaraca prema ženama tog vremena.

Na pitanje da li je istina kada ljudi kažu da je ljubav prema unucima najveća, Hari kaže:

– Kada su me pitali kako se osećam kao deda, rekao sam da mi je to bolje nego kada sam decu dobio. Svoju decu sam nekako preskočio, bio sam mlad, blesav i sebičan, ganjao sam karijeru, nisam ni znao da sam postao otac. Karikiram sada, ali tako to ide. Žene to često doživljavaju s mladim muškarcima. Ipak, one desetak godina ispred muškarca shvataju život, a mi tek kad ostarimo. Tek sad sam shvatio šta znači odgajati dete i igrati se sa njim. A sada sam verovatno usporio ritam života, pa imam vremena da glavu okrećem i levo i desno, a nekada sam gledao samo u jednu tačku i furao brzo, kao “ferari”.