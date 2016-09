Gorica Popović: Slavljenička noć na brodu (foto)



Dugogodišnju tradiciju da rođendan proslavlja u porodičnoj vikendici na Srebrnom jezeru, dramska umetnica Gorica Popović ove godine je prekinula i odlučila da napravi izuzetak.

Svoj šezdeset četvrti rođendan obeležila je u društvu najmilijih ljudi, ali ni ovoga puta nije se odrekla blizine vode, pa je goste pozvala da joj se pridruže na brodu “Nikola Tesla”, usidrenom na savskoj obali.



Sa suprugom, saksofonistom Nenadom Petrovićem, i najbližim prijateljima i kolegama iz matičnog pozorišta “Atelje 212”, proslavljena glumica uživala je u zabavi koja će joj ostati u predivnom sećanju.

Rođena Kragujevčanka za magazin “Hello!” prenosi deo atmosfere sa jedinstvenog krstarenja Savom i Dunavom na kojem je gasilla rođendanske svećice.

– Trudim se da svake godine rođendan proslavim na mom jezeru u avgustu, kada mi je zapravo rođendan. Međutim, to mi baš ne polazi za rukom, jer je dosta mojih prijatelja tada zauzeto. Ove godine sam i sama imala dosta obaveza i nikako nismo ranije mogli da nađemo datum kada ćemo svi moći da se okupimo. Zato sam odlučila da sačekam početak pozorišne sezone i da se tada svi okupimo – počinje priču slavljenica, koja se nije dvoumila o mestu proslave.



– Vlasnici broda “Nikola Tesla”, na kojem smo organizovali slavlje, moji su prijatelji, čak zajedno radimo predstavu “Hipnotizer”, čiji su oni producenti. Vlasnik broda, gospodin Branko Kresojević bio je zaposlen u “Ateljeu 212” kao majstor svetla. On je jedan vrlo neobičan čovek, koji je osmislio taj svoj brod i to je pravo bogatstvo. Moji gosti su bili oduševljeni, baš kao i ja. Neverovatno je uzbudljivo ploviti obalama Beograda i sa vode gledati ovaj grad koji je predivno osvetljen. To je jedan veličanstveni doživljaj. Isplovili smo dva puta, na zalasku sunca, a kasnije smo tokom noći još jednom isplovili dok smo sekli rođendansku tortu – s osmehom opisuje svoj slavljenički dan glumica bogate karijere duge gotovo četiri decenije.



Uz glumu, Gorica neizmerno uživa u pravljenju gastronomskih specijaliteta, što je demonstrirala i ovoga puta.

– Tortu sam dobila od mojih prijatelja, a ja sam pravila slani program, što bi se reklo. Mnogo volim da spreman hranu, pa sam sada pripremila švedski sto. Posluženje je bilo kako i dolikuje ovakvoj prilici. Nismo imali živu muziku, već smo je puštali sa CD-a, da bismo mogli da razgovaramo i družimo se. Nismo imali mnogo prilike da se vidimo tokom leta, tako da je bilo mnogo tema za razgovor. Na brodu smo ostali do duboko u noć – zadovoljno kaže glumačka zvezda i otkriva šta je sebi poželela ove godine. – Pre svega zdravlje, ono je najvažnije. Kako godine dolaze, sve nas nešto stiže i preti. Drugo što sam poželela je da imamo lepog posla u ovoj novoj godini života. “Atelje” u novembru slavi šezdeset godina od osnivanja i uskoro treba da počnemo probe na novom projektu koji će biti izveden baš za proslavu godišnjice. U pitanju je tekst Milene Marković, koji će režirati Snežana Trišić. Njih dve su izuzetne u svom poslu, Milena je jedan od naših najznačajnijih dramskih pisaca, Snežana je sjajna rediteljka, mislim da će napraviti pun pogodak – otkriva slavljenica, kojoj su najlepše želje, između ostalih, poželeli njena kuma Bilja Krstić, kolege Jelica Sretenović, Miodrag Krstović sa suprugom Ivankom, Gordan Kičić sa suprugom Zoranom i ocem Brankom, Katarina Gojković i Dubravka Mijatović, čijem dolasku se slavljenica posebno obradovala.



Smrt Marinka Madžgalja, sa kojim su igrali u matičnom pozorištu, njegove kolege podnele su veoma teško i njegov izostanak na zajedničkim skupovima zauvek će biti bolan.

Poznata glumica nije želela da dira još svežu ranu, pa je kratko prokomentarisala nemili događaj.

– Sve smo to teško podneli, ali život ide dalje – kratko kaže Gorica i uz uzdah posle kratke pauze nastavlja razgovor, vraćajući se u mislima na mesto slavlja i radosti.



– Mi smo jedan divan kolektiv, družimo se, poštujemo i volimo, i mislim da je prelepo to što smo pre svega prijatelji. Moji gosti su bili divni, svi su se jako lepo proveli i čestitali su mi na ideji da slavlje priredim na brodu. Doživeli smo i jedno prelepo iznenađenje. Tokom krstarenja pristali smo uz jedan brod od betona u blizini Brankovog mosta. To je bio nemački brod za vreme okupacije, koji je kasnije potopljen. Neki mladi ljudi su ga izvukli na površinu i restaurirali, težak je sedamsto tona i sada je spreman za razna dešavanja. Na njemu se nalazi galerijski program i mesto na kojem će se mladi okupljati. Uživali smo u toj poseti – pod utiskom opisuje umetnica, koja je leto provela poluradno.



– Uglavnom sam se odmarala na mom jezeru, puno sam se kupala, sunčala i čitala, bavila se mojim hobijima i uživala. Povremeno sam dolazila u Beograd zbog snimanja filma “Vrati se, Zone” i serije “Zaboravljeni umovi Srbije”, koju radi „Radio-televizija Srbije“. Došlo je vreme i da se vratim u pozorište – zadovoljno završava istaknuta dramska umetnica.