Gorica Popović: Suprugovo mišljenje najviše cenim

Odrastajući u umetničkom okruženju, glumica Gorica Popović nije imala mnogo dilema oko izbora profesije i životnog puta. Već u osnovnoj školi odigrala je prvu amatersku ulogu, a u gimnaziji je dobila i prve nagrade. Šira javnost upoznala je ovu darovitu glumicu u filmu “Nacionalna klasa”, za koju je dobila i “Zlatnu arenu” u Puli, a najveću popularnost stekla je zahvaljujući ulozi sekretarice Dare u seriji “Bolji život”. U njenoj biografiji zabeležene su i saradnje sa nekim od najvećih muzičara kao što je Bora Đorđević, sa kojim je bila u grupi “Suncokret”. Napisala je i režirala nekoliko pozorišnih predstava, bavi se ručnim radom, a kuvanje je njena velika pasija.

Sve životne uspone i padove već dve i po decenije deli sa džez saksofonistom Nenadom Petrovićem, sa kojim će sledećeg meseca proslaviti srebrnu svadbu. Iako ih je sudbina lišila potomstva, skladni bračni par odlično funkcioniše zajedno.

Povod za naš razgovor sa Goricom bila je njena nova uloga u filmu “Kozje uši” koji će uskoro imati premijeru u Centru “Sava”, ali nam je otkrila i mnoge zanimljive priče iz svog života.

Kakve uspomene vas vežu za snimanje filma „Kozje uši“?

– Prošle su skoro dve godine kako smo završili snimanje tog filma, ali zbog uslova u našoj kinematografiji postprodukcija je trajala malo duže. Bilo je to jedno lagodno i prijatno snimanje tokom kojeg smo više od mesec dana svi živeli kao velika porodica. Radili smo u Beloj Crkvi i okolini, a moja kuća u filmu je jedno seosko domaćinstvo koje su nam gostoprimljivi domaćini ustupili i pustili nas da snimamo u njihovom domu. Nije lako kada vam filmadžije uđu u kuću, a oni su nas odlično istrpeli. Išli smo i u Deliblatsku peščaru koja je za mene otkriće i jedan čudesni prostor koji ranije nisam imala priliku da posetim. Autorski tim mi je postao vrlo blizak, pre svega Vladislava Vojinović, scenarista i producent filma, zatim njen suprug Miloš Spasojević, koji je snimatelj i producent, dok njihova ćerka Milica igra drugu najvažniju ulogu na filmu.

Postoji li trema pred premijeru u Centru “Sava”?

– Radujem se premijeri i moram da priznam da imam izvesnu tremu jer je, ipak, reč o velikoj sali Centra “Sava”, a ja igram vodeću ulogu i pojavljujem se u svakoj sceni tog filma. Zanimljive epizodne uloge odigrali su i Nikola Kojo, Anđelka Prpić, Hadži Nenad Maričić, Sergej Trifunović, Nataša Marković, ali su sve to slatka pojavljivanja u odnosu na ulogu baka-Stojanke.

Zanimljivo je da je vaša prva uloga takođe bila uloga bake, možete li da povučete paralelu između ta dva glumačka zadatka?



– Na sceni sam se prvi put pojavila u šestom razredu osnovne škole kao baka u predstavi Branka Ćopića “Vuk Bubalo”. Bilo je to u kragujevačkom “Domu omladine”, gde su stasavali zanimljivi umetnici kao što je Radomir Mihajlović Točak i čitava grupa “Smak”. Ja sam tamo stalno nešto recitovala za različite prigode, a onda su me pozvali da, kao dete, igram babu Bosanku i mogu misliti na šta je to ličilo. To je prošlo kako-tako, ali kada sam odigrala narednu ulogu u gimnaziji, moj otac se jako naljutio na mene i nije želeo da razgovaramo. Mnogo se protivio ideji da postanem glumica. Međutim, ja sam izgurala svoje, čak sam za tu predstavu dobila nagradu na “Festivalu pozorišnih amatera” u Kuli.

Zbog čega se vašem ocu nije dopao izbor vaše profesije?

– On je bio slikar, a radio je u gradskom pozorištu “Joakim Vujić”. Znao je koliko taj hleb može da bude gorak, naročito ako nisi uspešan, a zapravo se plašio da neću završiti škole ukoliko se budem odlučila za glumu. Moj pokojni brat je, recimo, pod tatinim pritiskom prvo morao da završi mašinstvo, ali se, ipak, celog života bavio slikarstvom.

Kako se vaš otac suočio sa vašom odlukom da postanete profesionalna glumica?



– Brzo je sve to došlo na svoje i kasnije sam imala njegovu veliku pomoć i podršku. Uvek je bio tu kada su mi bili potrebni saveti.

Upskos mnogobrojnim uspesima ostali ste veoma pristupačna osoba, jeste li u mladosti imali trenutke kada vas je “slava ponela”?

– Nisam od onih glumaca koji mistifikuju ovaj poziv. Mislim da je to posao kao svaki drugi, a ja se trudim da ga radim dobro, predano i čestito. Uvek sam smatrala da to nije jedina profesija kojom mogu da se bavim u životu, te sam sa te strane bila dosta relaksirana i valjda sam zato i ostala pristupačna. Ipak, ne mogu da kažem da nije bilo trenutaka u kojima sam doživljavala zanose. Kada sam, recimo, kao mlada i još nepoznata glumica za ulogu u filmu “Nacionalna klasa”dobila “Zlatnu arenu” u Puli, to je bilo veliko iznenađenje. U tom trenutku bila sam nepoznata glumica koja je pre toga snimila samo film “Miris poljskog cveća”, u kome sam imala epizodnu ulogu. Ubrzo su usledile dve nagrade “Carica Teodora” na „Filmskim susretima u Nišu“ i to su bili trenuci kada me je uspeh poneo. Ipak, nisam bila od onih koji su se ne znam kako uzdigli, uvek sam bila svesna koliko je naš posao težak i koliko morate konstantno da budete u treningu. Nikada nisam nikoga vukla za rukav da bih dobila ulogu, jer mi je to užasno, izmišljala sam sebi poslove kada ih nisam dobijala. Tako sam pisala komade i monodrame, režirala, pravila izložbe svojih ručnih radova. Zapravo sam se uvek trudila da budem u skladu sa sobom i onim što me okružuje, pa nema razloga ne budem pristupačna.

Šta vas konstantno vuče da idete napred?

– Moj otac bio je vrlo komunikativan čovek koji je poznavao mnogo ljudi u našem rodnom Kragujevcu. Osim što je bio slikar koji je radio u pozorištu, bio je i fantastičan kulinar, ribolovac, a i fudbal mu je bio blizak. S druge strane, mama je bila od onih osoba koje bi se mogle opisati onom čuvenom izrekom “tiha voda breg roni”. Iako možda na prvi pogled nije tako delovala, bila je izuzetno jaka i sposobna žena koja je obožavala ručne radove. Sve sam te talente nasledila od njih, a spadam i u osobe koje smatraju da ne bi trebalo propuštati ni jedan dan života. Ne volim da “blejim” i buljim u televiziju, radije radim nešto korisno. Često se tokom pauza na snimanjima bavim ručnim radom, a nezadovoljna sam samo kada ne stignem da uradim sve što sam naumila.

Kako izgleda jedan vaš dan?

– Dan mi uvek počinje šetnjom pasa Paka i Bele, onda uglavnom slede probe u pozorištu, a uveče predstave. Trenutno sa Tanjom Bošković, Svetlanom Bojković, Sofijom Juričan i Ivanom Mihailovićem spremam komad “Kako je lepo videti te opet” koji će 3. juna biti premijerno prikazan na “Sterijinom pozorju“. To je predstava rađena po tekstu Olge Dimitrijević, a režira je Saša Milavić Dejvis. Nekada su mi dani malo zbrkani, kao što je, recimo, u ovom životnom periodu, jer se spremam i za premijeru filma, dajem mnogo intervjua, a završavam i snimanje serije “Senke nad Balkanom” Dragana Bjelogrlića. Međutim, sve se nekako postigne. Volim ja i da radim i da odmorim, pa tako popodne obožavam da dremnem, a uveče da sa suprugom gledam televiziju dok istovremeno vezem ili pravim neki pačvork. Ipak, najlepše mi je kada odem u svoju vikendicu na Srebrnom jezeru, gde mogu da radim i u dvorištu i gde najviše volim da ugostim prijatelje. Nedavno je kod mene za Uskrs bila Tamara Dragičević sa svojom ćerkom Stašom i divno smo se provele. Bebica je sve vreme bila mirna i dremala je u svojim kolicima dok smo se mi družile.

Kako to da se uglavnom družite sa kolegama koji su dosta mlađi od vas?



– Volim mlade ljude jer mislim da je mladost pokretač, te mi jako prija njihova energija. Trudim se da im, kao starija, uvek pomognem dobrim savetom, ali pomažu i oni meni. Jedno vreme radila sam kao asistent na Fakultetu dramskih umetnosti, pa mi je navika da budem okružena mladima možda ostala još iz tog vremena.

Koliko je vašem suprugu teško da vas isprati? – Mislim da nas dvoje super funkcionišemo jer ne gušimo jedno drugoga. On je takođe mnogo zaposlen, jer predaje u školi i svira sa Emirom Kusturicom i “No Smoking Orkestrom”. Imaju nastupe po čitavom svetu, a nedavno su bili u Hong Kongu, Novom Zelandu i u Australiji. Međusobno se podržavamo i lepo se slažemo. Nažalost, nemamo potomstvo, ali nam je to na neki način i olakšavajuća okolnost jer sve stižemo da uradimo i odlično smo organizovani. U maju ćemo proslaviti dvadeset pet godina braka, odnosno srebrnu svadbu, a slavlje ćemo po svoj prilici organizovati na Srebrnom jezeru.

Da li vas je činjenica da nemate dece još više povezala i jeste li zbog toga upućeniji jedno na drugo?

– Ne znam šta bih vam rekla na tu temu, jednostavno, nije se desilo i živimo sa tim. Moj suprug ne voli da bude u javnosti iako se bavi poslom koji to podrazumeva, a naročito ne voli da iznosim naše intimne detalje. Pitanje potomstva veoma je intimna stvar, pa poštujem njegovu želju da ne govorim na tu temu. Naš brak dobro funkcioniše i ovako evo već dve i po decenije.

Evocirate li značajne uspomene kako se približava datum vaše srebrne svadbe? Kako ste se vas dvoje upoznali?

– Upoznali smo se tokom rada na jednoj predstavi u pozorištu “Duško Radović”. Ne znam koliko se ljudi seća da je u holu tog pozorišta postojao klub gde su se mnogi okupljali, a naša ljubav je upravo tu i počela. Zajedno smo sarađivali na komadu u režiji Miška Milojevića. Mirjana Karanović i ja pridružile smo se ansablu tog pozorišta, moj suprug je svirao, dok su Momčilo Bajagić Bajaga i Žika Milenković pevali songove. Bilo je to 1991. godine, a posle godinu dana zabavljanja smo se venčali.

Šta je najbitnije za kvalitetan brak?

– Zvuči šablonski, ali zaista su najbitniji tolerancija i razumevanje. Strast i ljubavni zanos brzo prođu i tada moraju da ostanu prijateljstvo, poštovanje i potreba partnera jedno za drugim. Dugi razgovori su ključ kvalitetnog odnosa, ali treba reći da se neka povezivanja ispostave kao pogrešna. To ne možete da znate na početku, već se to vidi tek posle izvesnog vremena zajedničkog života. Takve veze je bolje prekinuti, naročito smatram da žene koje trpe nasilje, o čemu se sve više priča, odmah treba da izađu iz takvih zajednica.

Traže li vam mlade kolege nekada ljubavne savete?

– Traže oni meni razne savete, a i kada mi ne traže, ja im popujem i stalno ih ispitujem.

Da li je ljubav između dvoje umetnika zaista nešto posebno?

– U našem slučaju to je dobra kombinacija. Mnogo puta smo sarađivali, pa iako nismo iz iste branše, međusobno se savetujemo, pa ja volim da idem na njegove koncerte, a on voli moje predstave. Njegovo mišljenje najviše cenim jer često ume da mi kaže kada nešto ne valja. Jednom mi je u pauzi predstave rekao: “Da li ovo može da se premota?”, jer komad je”davio”, ali isto tako smatra da neke moje ručne radove ne bi trebalo da prodajem za manje od hiljadu evra. Pošto niko neće toliko da plati prošle godine imala sam izložbu svih neprodatih radova u holu “Radio-televizije Srbije”.

Pratite li nove filmove i jeste li odgledali „Slavnu Florens“ sa Meril Strip u glavnoj ulozi, s obzirom na to da već nekoliko godina igrate taj komad u “Ateljeu 212”?

– Nisam, ali imam jaku želju da pogledam taj film, jer sam čula mnogo pohvala, a i ne sumnjam da je Meril Strip odlična u toj ulozi. Postoji jedna zanimljiva priča, da kada je tražena glumica za film “Sofijin izbor” iz 1992. godine, prvobitna ideja bila je da se uzme neko sa naših prostora. Ja sam bila u najužem izboru za naslovnu ulogu, ali su producenti u poslednjem trenutku odlučili da Sofiju odigra Meril Strip.

Šta volite da radite samo za svoju dušu?



– Volim da radim i da zaradim, ali volim i da trošim. Moja parola je da novac treba što pre potrošiti. Zato trenutno čekam letnju sezonu, da odem u Grčku na more i da uživam na Srebrnom jezeru.

Aktivni ste na društvenim mrežama, odakle je potekla vaša ljubav prema “Fejsbuku“?

– Ja sam prilično neupućena i neizainteresovana za nove tehnologije, ali “Fejsbuk” mi se dopada jer na tu društvenu mrežu gledam kao na bogate novine sa mnogo različitog sadržaja. Ima dosta gluposti, ali i mnogo zanimljivih stvari. Volim da pratim stranice sa ručnim radovima, kulinarskim receptima ili da čitam komentare o različitim socijalnim pojavama. Najlepše od svega je što sam se ponovo spojila sa nekoliko školskih prijatelja sa kojima sada svakodnevno komuniciram, a sa mojim Kragujevčanima redovno posećujem grupu “Kragujevac kroz kviz”, gde svako od nas postavlja fotografije iz različitog vremena, dok ostali pogađaju kada, gde i kojim povodom se nešto dogodilo. To mi je vrlo zabavno.

Šta vam je umetnost dala, a šta oduzela? Jeste li nekada pomislili da je vaš otac bio u pravu kada je pokušavao da vas nagovori da krenete drugim putem?



– Umetnost mi nije ništa oduzela, a dala mi je bogat, zanimljiv i dinamičan život. Ne mogu da zamislim sebe izvan umetnosti. Odrasla sam pored oca i strica koji su bili slikari, dok je majka bila žena koja je sa svojih deset prstiju mogla da napravi čuda. Kada rastete u takvom okruženju, nemoguće je da se opredelite za bilo šta drugo.