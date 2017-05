Gorica Nešović o bivšim muževima i alimentaciji: Nije dete rata za kredit!

Voditeljka Gorica Nešević u svom novom blogu prokomentarisala je probleme sa alimentacijom, sa kojima se razvedene žene suočavaju, osvrnuvši se na sopstvena iskustva kao i iskustva nekih nejnih prijateljica.

Gorica Nešović je bila udata za Slobodana Nešovića Loku, sa kojim ima dete.

Ona tvrdi a ne postoji lep razvod, a da je alimentacija jedna ružna reč koja ne rešava ništa, a često je i nepostojeća…

Njen blog vam prenosimo u celosti.

“Alimentacija – kakva ružna reč. Asocira na nešto mučno, nemoguće, na bol u stomaku, na nepravdu, na sistem koji ne funkcioniše. Više zvuči kao bolest, nego kao pravda za decu. Alimentacija, kao demencija.

Ne postoji lep razvod. Čak i kada se sporazumno razvedu, kada se sve u miru dogovore, kada nema svadja i lomova… postoji jedan dug period preispitivanja o lošim procenama, pogrešnim odlukama, odustajanju… Ako postoje preki pogledi, neizmireni računi, prevare, svađe…situacija se bitno komplikuje i to na duge staze. U toj emotivnoj vatri, neki decu postavljaju kao štit. Jedna moja poznanica je tako bivšem mužu pretila da mu neće dati da viđa dete ako on ne uradi to i to…

Njen zahtev je bio da on treba da plaća obdanište i svakog prvog u mesecu da donese 250 maraka. Tako je savetovala advokatica. U suprotnom će ga tužiti, a onda će on morati da plati mnogo više. Živela je sa majkom i malom ćerkom. Svaki put kada bi on došao da vidi dete, bivša tašta nije mogla da zaustavi bujicu ružnih reči na njegov račun. Sretnem je skoro, posle ko zna koliko godina, pitam za dete – velika devojka, počela da radi. Pitam za oca, kaže da se godinama nije javio, izgubio mu se svaki trag.

Jedna moja drugarica je ostala sama sa dvoje školske dece. Bivši muž već godinama živi u jednoj dalekoj zemlji “gde je započeo novi život sa novom ženom i novom decom”, pa ga prošlost uopšte ne zanima. Alimentacija? Nikada.

Slušala sam priče iz muškog ugla. Neki kažu da im ne pada na pamet da joj se da “pare u ruke”, pa da “ih troši na sebe i svoje krpice”. Kupe detetu po nekad po nešto i to je to. Nije dete rata za kredit. Pa i kredit kad se uzme postoji ona administrativna zabrana kao garancija.

Postoje i oni moćni muškarci koji imaju položaj i pare, pa mogu da “završe” sve što požele, da iz osvete uzmu decu, da samo sebi daju za pravo da odlučuju o budućnosti deteta, koju školu će da upišu, da na daljinu misle da bolje poznaju dete od majke koja živi sa njim dan i noć… Još ako ih bivša žena tuži zbog alimentacije…najstaje pravi haos. Ne postoji dete koje ne trpi, jer to može da traje godinama, a ne postoji garancija da će alimentacija stići.

Ni meni nikada nije stigla. Imam ja taj sporazumni papir na kome sve lepo piše a počinje sa “U ime naroda…” Kakvo licemerje. Muka.

Pročitala sam skoro neku kratku priču o siromašnom dečaku koji je morao da radi i uči i iznajmljivao sobu kod nekog čoveka. I ako je znao da se dečak muči, čovek mu je uredno i redovno uzimao pare za kiriju. Kada je posle nekoliko godina dečak završio školu, čovek mu je dao sav novac od kirije koju je dečak godinama plaćao. Rekao mu je – “ovo sam ti čuvao, da možeš lakše da počneš svoj život”.

Ali to je samo priča na papiru.

Da se razumemo, ne duguju oni te pare svojim bivšim ženama, već svojoj i zauvek, deci”.