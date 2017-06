Gorica Nešović izgubila voljenog brata: Ostaju mi sećanja, zauvek, kao što ću i zauvek da imam brata

Gorica Nešović je izgubila rođenog brata koji je iznenada preminuo, a kao i svako od nas, i ona je mislila da to vreme umiranja nije blizu, da se neće desiti…

Jer, kada ste s nekim bliski u toj meri, od rođenja, kada vam je smeh preko telefona i priče kakve samo braća i sestre umeju da vode, nešto što vam obeleži dan, o smrti ne razmišljate. A kada neko takav ode, srce vam se slomi u trenu, u paramparčad…

Gorica je svoju priču podelila sa čitaocima AllMe, a mi vam je prenosimo u celosti, jer, verujemo da će se mnogi od vas prepoznati u njenim rečima…

– Imala sam triipo godine kada je moja mama bila trudna. Svi su me pitali šta bih više volela da mi mama rodi – brata ili sestru. Uvek sam odgovarala – I brata i sestru. I zaista, rodila blizance. Bila sam najponosnija i najvažnija. Mama je pričala da sam se noću budila i skakala kao zec čim bi neko od njih dvoje šušnuo. Kad su pošli u školu, ona je bila tiha, ćutala i kada zna, a on dizao ruku i kada ne zna. Kad ulaze u kuću, on sa vrata viče Ja sam sve znao, ona nije znala ništa. Posle su mama i učiteljica to sredile.