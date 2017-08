Gordan Kičić o rijalitijima: Mi u kući nemamo prilike ni želje da gledamo sadržaje koji nam se ne dopadaju

Glumac Gordan Kičić retko priča o privatnom životu jer svoj mali raj uz suprugu Zoranu i ćerke Sofiju i Leu želi da sačuva van okvira javnosti. Kičić otkriva da u njihovom domu vlada potpuna demokratija i da nema strah da li će novi trendovi iskvariti njegove naslednice jer smatra da se vaspitanje nosi iz kuće.

Glumac kaže da namerno svoju porodicu štiti od očiju javnosti jer nisu dužni da trpe teret njegove slave.

– I te kako je bilo teško, ali bitno je da znaš šta želiš i onda se trudiš tako i bude. Bilo je raznih poziva, predloga, ali mi ništa od toga generalno nikada nije bilo zanimljivo – kaže Gordan, koji igra glavnog junaka u novom filmu “Patuljci sa naslovnih strana”. Kako se scenario vrti oko priče o rijalitijima i šta oni čine našem društvu, pitali smo ga da li ćerke uspeva da sačuva od takve vrste šou programa.

– Ma ne, to se sve nosi iz kuće. Mi u kući nemamo prilike ni želje da gledamo takve neke sadržaje koji nam se ne dopadaju. Ukoliko se mojim ćerkama budu dopale te neke stvari, ne bih branio da to gledaju, ali ne praktikujemo to u našem domu – ističe glumac, za koga je ovog leto radno od sada pa nadalje.

– Imao sam prilike već da odem pre par nedelja na odmor, zapravo pre snimanja. Tada sam napunio baterije, odmorio se i sada krećem u nove radne pobede. Do kraja leta, nema odmora – kroz osmeh kaže Kičić.