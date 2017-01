Goran Ivanišević: Saradnja sa Novakom je san za svakoga, to se ne odbija!

Bivši hrvatski teniser Goran Ivanišević, koji je trener Tomaša Berdiha izjavio da bi voleo da bude u stručnom štabu Novaka Đokovića, prenose hrvatski mediji

Đoković je krajem prošle godine ostao bez jednog trenera, pošto je raskinuo saradnju sa Borisom Bekerom.

– Teško je meni da komentarišem promene u njegovom timu. Iako trenutno nije broj jedan, Novak je po meni najbolji. Osvojio je sve što se može da se osvoji. Vreme će da pokaže da li je odluka o promeni stručnog štaba bila ona prava – rekao je Ivanišević za Telegraf i nastavio:

– Mogućnost da sarađujem sa Novakom Đokovićem? To bi bilo kao kad bi vas u fudbalu Real Madrid pozvao da budete njihov trener. To se ne odbija! To je san svakoga ko bi ikada želeo da se bavi trenerskim poslom i ko se iole razume u njega – bio je iskren Ivanišević.