Goran Bregović: Ćerka mi je rekla – “Pa ti si zvezda, a ja te gledam kod kuće u pidžami!”

Koliko je Goran Bregović velika svetska zvezda, dokaz je još jedan odličan koncert, ovoga puta održan u Moskvi, za zatvaranje Dana Beograda u ruskoj prestonici. U parku “Gorki” orila se strastvena i vatrena muzika Bregovićevog orkestra, a naš muzičar je pred sam koncert otkrio zanimljive detalje iz svoje svakodnevnice.

Da li je tačna ona poslovica da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna i jaka žena? Vi ste prilično uspešni u svom poslu. Da li vas supruga podržava i podupire u svemu što radite?

– Nisam razmišljao o tome da iza muškarca stoji uvek neka uspešna žena… Moja žena je jedina u mojoj porodici koja očajno peva, ona ne ume da sastavi dve note… Ali jeste potpora, bolje da podupire nego da se opire.

Da li biste voleli da neka od vaših ćerki krene vašim stopama ili mislite da je vaš posao pretežak?

– Ne mislim da je ovo teško, nego to obično ne ispadne kako treba kada naslednici imaju isti posao kao roditelji. Moja najstarija ćerka ima 21 godinu, ona je na likovnoj akademiji. Ona je isterala i srednju muzičku i balet, a ove dve mlađe su odustale odavno. Nemaju one teret moje slave i karijere. One su Francuskinje. Evo, bile su u novembru na koncertu u Beogradskoj areni i iznenadile se… Srednja ćerka mi je rekla: “Pa ti si zvezda, a ja te gledam kod kuće u pidžami!”.