Goran Bogdan za Hello! otkriva zašto Beograd zauzima posebno mesto na njegovoj ličnoj mapi





Hrvatski glumac Goran Bogdan poslednjih godina je sve prisutniji i na ovdašnjoj sceni, a simpatije i naklonost publike koju je već stekao bez sumnje će porasti i zahvaljujući ulozi u seriji “Senke nad Balkanom”, koja je izazvala ogromno interesovanje javnosti. Šarmantan, ljubazan i skroman – utisak je koji Goran Bogdan ostavlja na prvi pogled, dok se tokom razgovora za magazin Hello! neminovno nameće zaključak da ga posao kojim se bavi čini neizmerno srećnim.

Srećemo vas u Beogradu. Postoji li poseban povod vašeg dolaska?

– U Beogradu sam zbog promocije serije “Senke nad Balkanom”, ali istini za volju moram reći i to da poslednjih šest godina toliko često dolazim da sam postao skoro pa domaći. Juče, dok mi je avion sletao, osetio sam nostalgiju povratka kući. Već sam naučio ulice po gradu, znam gde mogu da nađem parking mesto… Malo je reći da me je Beograd divno prihvatio. To je grad za koji me vežu samo lepe emocije.

Osim “Senki nad Balkanom” u Srbiji ste snimili više projekata i stekli brojna prijateljstva koja su razlog više da se radujete dolasku.

– Stekao sam prijatelje za ceo život, pa i kumove. Geografija i međe ne određuju sadržaj mog života, već ljudi. Zanimljivo je da sam sa nekim glumcima iz Srbije više radio nego sa pojedinim kolegama iz Hrvatske. Slobodno mogu reći da u Beogradu imam svoju “ekipu”. Marko Janketić, Nikola Rakoćević, Sergej, Đuričko, Bjela, Viktor, Jezda, Andrija Kuzmanović samo su neki od ljudi koji čine moj krug prijatelja, na koji sam jako ponosan…