Goca Tržan zna da je Raša onaj pravi: Volim tvoju požrtvovanost da Lena i ja budemo obezbeđene i sigurne

Goca Tržan je neko ko svoju ljubav brani i čuva, ali i ne libi se da svima javno kaže i objasni zašto je Raša Novaković zaslužio da ga voli i poštuje.

Bez obzira na sve tračeve, na prošlost koja joj se sveti kroz priče koj povređuju i nju, ali i njenu ćerku Lenu, Goca je srećna što kraj sebe ima nekoga na koga uvek može da se osloni i kome može da veruje u potpunosti.

– Volim tvoj talenat, tvoju muzikalnost i umetničku prirodu. Ali najviše volim i poštujem tvoju požrtvovanost da Lena i ja budemo obezbeđene, voljene i sigurne. Hvala ti na najlepših šest i po godina u mom životu. Volim te – uputila je lepe reči svom suprugu na Instagramu.

Raša je na tu emociju odgovorio baš onako kako treba – iskreno i s ljubavlju:

– Hvala tebi, živote moj, što si me prepoznala i dozvolila da uživam u našoj ljubavi. Hvala mojoj Lenici što me je pozvala da živimo zajedno i što mi je sa tobom ulepšala život.

Njeni fanovi i prijatelji su joj poželeli da i dalje bude baš takva kakva jeste i da se ne predaje i ne haje za tračeve i ružne priče.

– Svaka čast Raši, u tome se vidi veličina čoveka, voleti dete koje ti nije biološko je najveći dar od Boga. Svaka čast, ne dozvoli da ti zli jezici kvare sreću, samo napred Goco!

– Kad sam vas uživo videla zajedno, potvrdilo se sve ono što sam znala i pre! Kad vidim koliko Raša voli, čuva tebe i Lenu, to je prosto neverovatno! Vaša ljubav prelazi sve prepreke! Raša je velika ljudina! Drago mi je što si našla tako dobrog, brižnog, ma najboljeg čoveka na svetu. Nadam se da će trajati do kraja života, jer ti Goco to, posle svega što si preživela, zaslužuješ! – samo su neki od komentara podrške koji je Goca dobila na svoj post.