Goca Tržan: Verujem u ljubav i u porodicu koja može da traje dugo godina

Pop pevaćica Goca Tržan je gostujući u emisiji “Ja to tako”, autorke i voditeljke Ivane Baltić Aleksić, iskreno odgovarala na pitanja vezana za temu da li veruje u bajke i da li veruje u postojanje “Gospodina Savršenog”.

Tako se tokom razgovora nametnulo i pitanje da li je se nekada našla u situaciji da je partner zameni mlađom ženom.

– Ja nemam to iskustvo. Ni svoje lično, ni svojih prijateljica. Nisam imala situaciju da me zamene mlađom, uglavnom ih mi menjamo mlađima – rekla je Goca, aonda je otkrila i sa čime nikako ne bi mogla da živi u braku, jer za takve “navike” ne bi imala razumevanja niti bi pristala na bilo kakvu vrsu kompromisa, ali i šta povezuje “srodne duše” koje se pronađu u ljubavi.

– Bitno je da srodne duše, odnosno srodni ljudi isto osećaju i isto razmišljaju o primarnim stvarima, a to da li ja volim kraće da spavam, a on duže, to nije bitno. A da li voli da banči i da ostaje do pet ujutru, e to mi je izuzetno bitno jer ja sa tim ne mogu da živim. Verujem u ljubav i u porodicu koja može da traje dugo godina – objasnila je Goca na svoj otvoren način.