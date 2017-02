Goca Tržan upozorava: Drage moje dame, čuvajte se seksualnih predatora

Goca Tržan je progovorila o strašnom iskustvu iz prošlosti koje ju je obeležilo.

– Moram da priznam i nemam nikakav problem sa tim da sam imala neprijatno iskustvo. Imala sam 18 godina – otkrila je Goca Tržan u emisiji “Ekskluziv”.

Nju je, kako je rekla, na Zaječarskoj gitarijadi na kojoj je nastupala sa jednim rok bendom, jedan muškarac pokušao da siluje.

– To se uvek dešava sa ljudima koje poznajete i u koje imate poverenja. Ne želim da pričam više o tome, to je deo moje prošlosti. Vrlo neprijatno iskustvo sa kojim sam se izborila lako, osvestila sam taj deo sebe. Ja sam vrlo sam slobodna žena i vrlo sam otvorena, pa sam naučila jednu važnu lekciju da sa pojedinim ljudima biti otvoren i veseo, da nekim muškarcima koji imaju problem sami sa sobom to može biti poziv za nešto što su utripovali – objasnila je Goca.

Ona je otkrila da žene generalno imaju veliki problem u društvu i da se često posmatraju kao seksualni objekti zato što su obukle nešto kratko.

– Mislim da muškarci smatraju da ako je žena obnažena ili slobodna da je to otvoreni poziv za njih. Takođe, smatram da ne postoji nijedna žena, makar ja znam da je tako među mojim drugaricama, koja nije imala neprijatno iskustvo u smislu bilo kakve zloupotrebe da li neprijatnog seksualnog iskustva, da li silovanja, da li premlaćivanja, nažalost to sve češće vidimo u medijima – rekla je Goca.

Svoje iskustvo, kaže, podelila je da bi dala savet mladima i svim ženama u Srbiji.

– Drage moje dame, sve vi koje se slikate za Instagram previše slobodno i sve devojčice koje se puće i polugole su na slikama, znajte da je to sve opasno jer postoje tamo negde predatori koji će vas shvatiti preozbiljno i koji će imati potrebu da vas prosto zloupotrebe i zato oprezno u životu – rekla je Goca Tržan.