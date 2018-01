Goca Tržan: Oni koji pate imaju pravo da odlučuju o sopstvenom životu

Pevačica Goca Tržan oduvek iskreno odgovara na svako novinarsko pitanje, bez obzira da li će se njen odgovor nekome dopasti ili ne, jer to je njen lični stav i njeno razmišljanje koje ne nameće nikome, već ga samo vrlo jasno i glasno iznosi.

Ovoga puta je objasnila šta misli o razvodu, seku za jednu noć, o legalizaciji marihuane, prostituciji, ali i o eutanaziji…

Da li je razvod sramota?

– U Srbiji je sramota biti drugačiji, a kamoli razvesti se, ali ja ne delim to mišljenje.

Šta mislite o homoseksualcima i da li podržavate da im se dopusti sklapanje brakova i usvajanje dece?

– Aposlutno podržavam gej brakove jer smatram da ljudi koji su u istopolnim vezama treba da nasleđuju jedni druge, a papir koji potpišete u opštini, između ostalog za to i služi. Znam istopolne parove koji prožive 30 godina zajedno, a nakon smrti jednog od njih pojavi se tetka koja sve nasledi, iako svog rođaka nikada nije ni videla. S druge strane, kao žena koja ima supruga i ćerku, smatram da nije prirodno da dete ima istopolne roditelje. Međutim, nije tačna tvrdnja da su deca u heteroseksualnim brakovima potpuno zaštićena. Imate roditelje alkoholičare, shizofreničare, nasilnike, koji maltretiraju decu i od njih prave još veće ludake. Takvim roditeljima treba oduzeti decu, ali to ne znači i da ih treba dati na usvajanje istopolnim parovima. Ne isključujem mogućnost da nisam u pravu.

Da li odobravate seks na jednu noć?

– Odobravam, uz preporuku da koristite zaštitu i vodite računa da seks bude dobrovoljan, a ne da spavate s nekim koga prvi put vidite jer vas je napio ili drogirao.

Da li je abortus greh? – Niko ne može da mi kaže da 15-godišnja devojčica, koja je silovana i ostala u drugom stanju, ne sme da abortira jer je to greh. Jedino je greh ako imate 15 abortusa dotridesete, ali pošto živimo u veku kada su nam kontraceptivna sredstva dostupna, višestruki abortusi su više izraz gluposti i primitivizma nego bilo čega drugog.

Da li treba legalizovati lake droge?

– Nikada nisam pušila travu, iako me muž nagovara, jer verujem da na mene takve stvari aposlutno ne deluju. Glasala bih za legalizaciju marihuane pošto verujem da je to mnogo zdravije nego da pijete “bromazepame” i “bensedine” kao bombone.

Da li treba legalizovati prostituciju?

– Prostitucija je i te kako prisutna kod nas, a ja jedino ne razumem zašto hapse samo žene ili muškarce koji se prostituišu, a ne i one koji koriste njihove usluge?! Država bi mogla da zaradi ukoliko bi prostitucija bila legalna, jer bi svi oni morali da plaćaju porez, a zauzvrat bi dobili pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje.

Da li treba legalizovati eutanaziju? – Ako bi mi se nekada desilo, ne daj bože, da bolujem od neizlečive bolesti, pitala bih lekara da mi da kombinaciju lekova da mogu zauvek da zaspim i nikoga da ne maltretiram. Oni koji pate imaju pravo da odlučuju o sopstvenom životu.

Da li je samoubistvo greh?

– Da li je mali Aleksa napravio greh što je sebi presudio?! Ko može potvrdno da odgovori na to pitanje?! Usudiću se samo da kažem da je to stvar izbora i da je stravično opterećenje za one koji ostaju.

Šta se dešava sa nama nakon smrti?

– Verujem da ljudski duh ne umire i da se naše duše sele i putuju.