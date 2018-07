Goca Tržan: Najlepši je osećaj kada vas partner voli i gleda kao savršenu i pored svih mana

Pop pevačica Goca Tržan tri godine je u skladnom braku sa bubnjarom Rašom Novakovićem.

On je četrnaest godina mlađi od nje, ali pevačica kaže da ne razmišlja da se podvrgne estetskim operacijama da bi izgledala mlađe. Kaže, o tome ne razmišlja, jer ni njen suprug to od nje ne traži.

– Svako od nas ima trenutaka u životu kada je nezadovoljan svojim izgledom. Najviše o tome razmišljamo u mladosti, tada nam ništa što nam je dato ne odgovara i svašta bismo da promenimo. Kada smo mladi i neostvareni na nekom važnom životnom polju, onda nam smeta i to kako izgledamo. I ja sam samopouzdanje stekla tek kasnije. Shvatila sam da iz ovog tela ne mogu da pobegnem i vodim se izrekom „to mi je, što mi je“. Naučila sam ne samo da volim, već i da poštujem svoje pakovanje kakvo god da je. Istina – nije savršeno, ali važno je da usvajam samo komplimente na račun svog izgleda i fokusiram se na ono što mi se sviđa, na ono što kod sebe obožavam – kaže pevačica i dodaje da joj je najvažnije to što je svom suprugu Raši savršena baš takva kakva jeste.



– Bitno mi je šta misle isključivo oni koje volim, a svakako mi je najvažnije šta misli moj suprug. Stalo mi je do toga kako on na mene gleda i najlepši osećaj je kada vas partner voli i gleda kao savršenu i pored svih mana. Nisu mi potrebni hijaluroni i silikoni da bih sebi bila lepa, niti da bih Raši bila lepa. Volim da budem doterana, negovana i sređena, ali dovoljno je da odem na tretman lica hijaluronom, a ne da idem na operacije. Uživam da uradim manikir, pedikir, da odem kod frizera i na masažu, a to je sasvim dovoljno da budem privlačna kako sebi, tako drugima. Žene moraju da poštuju sebe. Ako očekuju da ljubav prema sopstvenom ja počinje sa sedam operacija i promenom ličnog opisa, u velikoj su zabludi – kaže Goca.