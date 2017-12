Goca Tržan: Jedina stvar koju ne praštam ćerki Leni

Popularna pevačica priznaje da je strog roditelj i da ne toleriše laž, te sada pokušava da objasni svojoj mezimici da uvek treba da govori istinu.

Mnogi roditelji će reći da je najteži deo odrastanja njihove dece bio pubertet. O tome svedoči i Goca Tržan, koja priznaje da je njena ćerka Lena i te kako zahtevna devojčica, a da su bubice sasvim normalna stvar.

– Lena je uvek zahtevna, za sve stvari u životu… Od prvog dana rođenja, i to je u redu. Najviše me nervira kad me laže. Upala je u tu fazu laganja jer je već u tim godinama i to me nervira, a sve ostalo je okej – kaže nam Goca.

Na pitanje kako onda reaguje, te da li je stroga prema njoj kao u „Pinkovim zvezdicama”, pevačica kaže:

– Nisam ja stroga u „Pinkovim zvezdicama”, gora sam ja… Ne znate zapravo vi kako sam ja stroga. Jedinu stvar koju ne praštam u životu je da me laže. Kažem joj da se tako postaje lažov i da tako ne može, da one koje voliš i one koji te vole ne smeš da lažeš, a ni inače u životu. Jasno postaviš granice u vaspitanju, i onda sve bude u redu – dodaje Goca Tržan.

A post shared by Goca Trzan (@gocatrzan) on Oct 25, 2017 at 2:25am PDT

Pevačica je nedavno u razgovoru za magazin Hello! potvrdila da je današnje vreme roditeljima donelo nove izazove.

-Veoma je teško. Vreme je drugačije. Činjenica da u ovim godinama imaju “Instagram” već je ozbiljno pomeranje granica u svakom smislu, ali tu dolazimo do dileme kako zabraniti nešto što koriste svi njihovi vršnjaci i na neki način ih iz toga izopštiti

I dok mnogima često izgleda kao da je hladna, te da krije prava osećanja, Goca priznaje da je zapravo i te kako emotivna osoba.

– Previše sam emotivna, malo sam preterala, ali mislim da je to moj kvalitet. Odlično je što to ljudi ne bi rekli za mene, ali to je dobro za moju dušu i moje mekano srce. Kada je posao u pitanju, tu nema mesta za emocije, jer to ne doživljavam lično, već je to samo posao – ističe pevačica.