Goca otkrila kako je počela ljubav sa Rašom: Dala sam mu sve šanse da pogreši, ali nije

Raša je velika podrška Goce Tržan u karijeri i veruje u njen ukus, pa kada postoji nešto što se njemu ne dopada on joj to odmah kaže.

Da Goca uživa u ljubavi sa svojim sadašnjim mužem nije tajna, a sada je pevačica otkrila kako je ljubav izmedju nje i Raše, zapravo, počela, piše Kurir.



– Nije imao uopšte trip: “Jao, Goca Tržan”. On je reagovao na mene kada smo se zapravo upoznali, kada sam došla na probu. To je trajalo mesecima. On je mene napadao, maltretirao, smarao. Ja sam mu dala sve šanse da pogreši, ali nije pogrešio. Svi mi grešimo, ali nije napravio kardinalnu grešku koja bi me odbila od njega – bila je iskrena Goca.

Ona je potom dala savet svim devojkama kada biraju momke.

– Ne treba vam neko ko vas ne poštuje, ne pristajte na manje od onoga što želite – rekla je pevačica u emisiji “Premijera”.