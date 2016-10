Glogovac: Konstantan višak napora glumcima ugrožava zdravlje



Slavni srpski glumac Nebojša Glogovac osvrnuo se na ovu godinu koju su obeležile brojne smrti njegovih kolega.

Kako priznaje više su ga pogodile one koje su bile “preko reda”

– Neverovatnim sledom okolnosti i događaja umrlo je mnogo divnih glumaca i ljudi. Delom je to zbog strašne ekonomske situacije u kojoj se nalazi naša kultura pa su ljudi primorani da rade više nego što mogu. U toj strašnoj borbi strada zdravlje. Teško je objasniti ljudima da gluma zahteva mentalni napor i kopanje po sopstvenoj duši, ali i ozbiljan fizički rad. Konstatan višak napora glumcima ugrožava zdravlje – izjavio je Glogovac u intervjuu za Tanjug.

Inače, ovih dana Glogovac promoviše svoj novi film “Ustav Republike Hrvatske” u režiji Rajka Grlića koji posle uspešne zagrebačke premijere sledi i prikazivanje publici u Beogradu ali i Srbiji.

On igra profesora povesti u penziji Vjekoslava Kralja koji je deklarisani gej i čiji je ljubavnik umro pre godinu dana.

– Pred premijeru filma u Zagrebu bilo je mnogo skepse i komentara kako to Srbin može da igra Purgera, ali sve se svelo na čaršijske priče. Ljudi koji su videli film shvatili su koliko je on iznad bilo kakvih podela. Imam nekada utisak da su nam životi toliko obesmišljeni da smo poput hrčka u kavezu koji se vrti u krug. Od jurnjave za novcem da bi poplaćali kredite mi zaboravljamo na decu, na dušu, na ljubav. Mislim da je to pogubno, jer napredak ljudske vrste ne predstavljaju kola koja idu brže i tona informacija kojima smo zatrpani. Ovaj film nam pokazuje kako da se odupremo tom besmislu koje je zahvatilo čitav svet – poručio je Glogovac.

Film je nagrađen prvom nagrađen prvom nagradom na festivalu u Montrealu.

Inače, naš glumac je pre nekoliko dana postao otac po treći put i to devojčice Sunčice.