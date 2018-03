Fotografije bebine sobe: Ovako je Nataša uredila kutak za Katju

Pre nekoliko meseci Nataša je odlučila da okrene novi list i promeni adresu, kako bi svojoj deci obezbedila što mirnije odrastanje. Nedavno je privela kraju radove na salašu u Čeneju, nedaleko od Novog Sada, koji joj je već postao nova baza i porodično gnezdo. Da li joj nedostaje gužva i svetla prestonice Nataša otkriva za Hello! magazin.

– Odluka da se preselimo iz Beograda doneta je upravo iz razloga što smo se i Luka i ja umorili od pritisaka koje veliki grad donosi. Budući da smo zasnovali porodicu i da ćemo imati troje dece, odlučili smo da je i za njihovo odrastanje, a i za nas kao roditelje, najbolja opcija da život nastavimo na imanju koje smo uredili sa mnogo ljubavi. Našli smo se tu negde na pola puta između Beograda i Novog Sada, dva grada koja smatram svojim i koje najviše volim. Godinama živim i sjajno funkcionišem na toj relaciji. Od naše kuće do Beograda treba samo četrdeset pet minuta, koliko mi je često potrebno od Dedinja do Dorćola. Ljudi u svetu svakodnevno prevaljuju mnogo više kilometara da bi stigli do radnih mesta, rekla je popularna pevačica.