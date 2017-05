Florijan Munteanu oduševljen Cecom Ražnatović: Ona je jedna od najlepših žena koju sam sreo

Svetlana Ceca Ražnatović juče je održala promociju spota za pesmu „Anđeo drugog reda“, na koju je došla u društvu manekena Florijana Munteanua.

S obzirom na to da je s njim na ostrvu Mamula snimila seksi i provokativne scene za potrebe spota, pevačica kaže da nije iznenađena što je odmah povezuju s atraktivnim Rumunom.

– Nije mi prvi put da me spajaju s nekim. Za mene je ovo samo poslovni korak, a šta će ko da kaže, više me ne zanima. Mogu samo da zahvalim Florijanu na komplimentima koje mi je uputio, pročitala sam i potpuno mu verujem (smeh). On je sjajan momak, izuzetno lepo izgleda i atraktivan je. Ima fenomenalno telo i lep je momak. Retko se nađe da bude i lep i zgodan, što bi mi žene rekle – savršen. Imali smo priliku da se družimo na snimanju spota, koje je trajalo 48 sati. Mnogo mi je drago što je posetio Beograd da malo upozna naš mentalitet i ljude. Mada, njemu ovo nije ništa strano jer je on iz Rumunije, roditelji mu tamo žive – rekla je Ceca za Kurir.

Za potrebe svojih spotova Ražnatovićeva uvek angažuje atraktivne manekene koje, kako je otkrila, sama odabere.

– Imam dobar ukus, to je definitivno. Moj tim ljudi je pronašao Florijana, ali naravno, moja je bila poslednja jer se radi o mom spotu, ja treba s tim čovekom da funkcionišem. Uopšte nisam razmišljala da li baš njega da odaberem – kroz smeh je zaključila Ceca.

Florijan Munteanu u Beograd je stigao juče oko podne letom iz Minhena. Maneken je otkrio kako je došlo do saradnje s folk pevačicom i rekao da je oduševljen njenim izgledom.

– U Beogradu sam drugi put, dolazio sam ovde. Cecin saradnik je video moje fotografije na Instagramu i kontaktirao sa mnom. Pitao me je da li bih učestvovao u spotu, a ja sam naravno pristao. Ceca je jedna od najlepših žena koju sam sreo – rekao je Florijan.

A koja se to srpska pevačica dopada zgodnom manekenu pogledajte u prilogu emisije “EKSKLUZIVno”.