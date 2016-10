Film “Posmatrači”, dramatično upozorenje o trgovini ljudima

U Jugoslovenskoj kinoteci, 17. oktobra održana je pretpremijera filma “Pomatrači” reditelja Nikole Ljuce, a dan kasnije 18. oktobra na svetski Dan borbe protiv trgovine ljudima gledaoci RTS2 imali su priliku da premijerno vide novo ostvarenje nagrađivanog reditelja.

Film “Posmatrači” je realizovan od strane Unitas Fonda i Miksera u koprodukciji sa Radio Televizijom Srbije i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Film “Posmatrači” je centralni deo kampanje borbe protiv trgovine ljudima, projekta edukacije i prevencije Unitas Fonda koji se realizuje u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima Republike Srbije, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i MUP-a.

Premijeri je prisustvovao veliki broj zvaničnika i osoba iz javnog života Srbije. Kraj projekcije ispraćen je ovacijama, a publici se poklonila celokupna filmska ekipa.

Nikola Ljuca, reditelj filma istakao je da je rad na “Posmatračima” bio posebno iskustvo:

– Bilo je veoma zanimljvo raditi na filmu, pre svega što se na ovu temu nije ništa radilo poslednjih 10-ak godina. Jedna igrana edukativna forma. Obično su edukativne teme rađene u vidu dokumentaraca, prema kojima mlađe populacije imaju otpor. Ja se sećam sebe kada sam bio mlađi i svog odnosa prema takvim filmovima. Oni su bili urađeni poludiletantski, dobronamerno, ali nije samo dobra namera dovoljna za ovako nešto. Treba da postoji momenat u kome će mladi imati empatiju, stvoriti odnos sa tim likovima. Rad sa takvom vizijom predstaviti u 30 minuta kroz tri priče je bio izazovan. Ali, birali smo dobre ljude, dobre glumce, sve koje smo zvali su odmah pristali da rade na filmu i bili su otvoreni. Scenario je jako kvalitetan za ovakvu temu. Uzbudljiv je i to jeste jedan od elemenata koji je jako bitan – uvući ljude u priču, u date situacije.

Da li Vam je, iz perspektive reditelja, bilo teško da podmirite umetničku i edukativnu notu koju bi film trebalo da sadrži? Bez obzira na edukativnu namenu filma, on itekako poseduje vašu, prepoznatljivu umetničku estetiku.

– Drago mi je da može da se vidi. Scenario je je već bio jako dobro napisan, tako da sam radio po njemu. Snimiti 36 scena u šest dana, bilo je jako naporno, ali kada je dobra ekipa sve je lakše. Meni je bilo zanimljivo da okupim što veći broj svojih ljudi i u postprodukciji, da se napravi atmosfera, u tim zadatim okvirima, koja ima ritam kakav ja volim. Da se ispoštuje tema i stvori nešto što će biti interesantno grupi kojoj je namenjen film.

U filmu glumi veliki broj mladih glumaca, koje po obrazovanju još uvek ne možemo deklarisati kao profesionalne glumce. Koliko je bilo interesantno raditi sa njima?

– Rad sa njima je bio najlepši deo procesa. Pripreme koje smo imali, ja to smatram filmom. “Posmatrači” imaju upotrebnu vrednost koja nije samo umetnička. To je film koji bi trebalo da pokrene neku diskusiju, da edukuje. Zarad verodostojnosti nisam želeo da uzimam studente koji imaju dvadeset i neku godinu. Ključ je u autentičnosti koju oni svojim godinama nose, način na koji su se povezali i identifikovali sa likovima, šta su oni doneli. Kada su probe moguće, to je nešto najlepše, jer tu osetiš film. I onda set postaje uživanje, jer postoji doza one pozitivne panike. Ne postoje situacije na setu u kojima ne znaš kako da se snađeš.

Sada, kada ste pogledali film, kakvi su utisci? Da li je ispunio očekivanja i da li mislite da će sadržajem korespondirati sa osnovnom namenom – da privuče, edukuje i zaintrigira mlade?

– Ne mogu u potpunosti da budem objektivan. Mogu reći da sam zadovoljan, kao i da su prve reakcije ljudi koji su imali priliku da pogledaju film pozitivne. Mislim da je film iznad očekivanja i predubeđenja, da ako je nešto edukativno, mora da bude diletantski. Mislim da će se prava reakcija znati tek onda kada film krene da se pušta u osnovnim i srednjim školama.

Pored “Posmatrača” na čemu još radite?

– Pišem scenario za svoj drugi dugi film koji se zove “Igrale se delije”, a koji je razvijen u okviru Cinelink koprodukcione platforme Sarajevskog festivala. Taj festival je posebno značajan za mene, jer su mi oni mnogo pomogli oko “Vlažnosti”, tamo je bila regionalna premijera. Nadam se da pripreme neće trajati kao za prvi film, ali bi trebalo da se snima 2018. godine. Priča je dosta drugačija, opet se bavim trilerom, ovoga puta možda i direktnije nego u “Vlažnosti”.

Glumica Tamara Krcunović našla se među glumačkom ekipom filma “Posmatrači” čime je obeležila još jednu značajnu saradnju sa Nikolom Ljucom.

Zbog čega ste prihvatili ulogu u filmu “Posmatrači”?

– Kao neko ko se bavi javnim poslom osećam odgovornost prema svojoj publici i društvu uopšte, i trudim se da, kada mi posao to dozvoljava, radim i budem deo projekata kao što je film “Posmatrači”. Sa Nikolom Ljucom me veže dugogodišnja saradnja, između ostalog na na filmu “Vlažnost”. “Posmatrači” ukazuju na jedan važan problem koji se tiče svih nas i bilo je zadovoljstvo biti deo ovakve glumačke ekipe. Kao glumici, bilo mi je izazovno da kreiram svoj lik u “Posmatračima”, s obzirom na to da u dosadašnjoj karijeri nisam igrala takvu ulogu. Mislim da je jedan od zadataka umetnosti da upozorava, te da se, između ostalog, bavi aktulenim društvenim problemima, a film “Posmatrači” je upravo takav.

Da li mislite da se o problemu trgovine ljudima u Srbiji dovoljno zna i govori?

– Sasvim sigurno to je problem koji se ne tiče samo Srbije, zastupljen je u celom svetu, ali mislim da je jako važno da se putem ovakvih kampanja i filmova što više o tome govori i da se što veći broj mladog naraštaja edukuje o ovoj temi, zarad prevencije i lične sigurnosti.